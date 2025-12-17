Уряд переводить визначених споживачів супутнього навантаження на загальні графіки відключення світла

Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачі супутнього навантаження, які не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком»

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що за результатами наради з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення Уряду про перегляд фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури, вдалося знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності.

Відтак, вказує Юлія Свириденко, це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості.

За її словами, зі списків прибирали дві категорії: споживачів потужністю менше 100 кВт та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

«Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачі супутнього навантаження, які не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком», - вказала прем'єр.

Цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

