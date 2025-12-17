  1. В Украине

Правительство переводит определенных потребителей сопутствующей нагрузки на общие графики отключения света

08:12, 17 декабря 2025
Определенные в ходе пересмотра перечней критически важных объектов потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений в общем порядке.
Правительство переводит определенных потребителей сопутствующей нагрузки на общие графики отключения света
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что по результатам совещания с главами областных военно-гражданских администраций по выполнению решения Правительства о пересмотре фактических списков объектов критической инфраструктуры удалось найти возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

Таким образом, отметила Юлия Свириденко, это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для населения и промышленности.

По ее словам, из списков убрали две категории: потребителей мощностью менее 100 кВт и объекты, к которым была подключена группа других потребителей, которые для обеспечения справедливого распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения.

«Определенные в ходе пересмотра перечней критически важных объектов потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений в общем порядке», — указала премьер-министр.

Этот пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]