Правительство переводит определенных потребителей сопутствующей нагрузки на общие графики отключения света

Определенные в ходе пересмотра перечней критически важных объектов потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений в общем порядке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что по результатам совещания с главами областных военно-гражданских администраций по выполнению решения Правительства о пересмотре фактических списков объектов критической инфраструктуры удалось найти возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

Таким образом, отметила Юлия Свириденко, это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для населения и промышленности.

По ее словам, из списков убрали две категории: потребителей мощностью менее 100 кВт и объекты, к которым была подключена группа других потребителей, которые для обеспечения справедливого распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения.

«Определенные в ходе пересмотра перечней критически важных объектов потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений в общем порядке», — указала премьер-министр.

Этот пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.