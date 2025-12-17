Зима без блекаутів: як безпечно користуватися генератором вдома

Українцям нагадують про небезпеку чадного газу та типові помилки при роботі з генераторами.

Блекаути кардинально змінили повсякденне життя українців. Тимчасова відсутність електро- та теплопостачання змусила багатьох шукати альтернативні рішення — генератори, газові плити, пальники, буржуйки. Проте разом із відносним комфортом зросла і нова серйозна небезпека — отруєння чадним газом.

За даними Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, кількість таких отруєнь різко зростає саме в періоди масових відключень світла. Основна причина — порушення правил експлуатації генераторів та газового обладнання у побуті.

Чому чадний газ такий небезпечний

Чадний газ (CO) — безбарвний і без запаху, тому люди часто не помічають небезпеки вчасно. Він швидко накопичується в закритих або погано провітрюваних приміщеннях і може призвести до важких отруєнь та навіть смерті.

Основні симптоми отруєння чадним газом

Медики та рятувальники закликають негайно реагувати, якщо з’являються такі ознаки:

головний біль;

нудота;

запаморочення;

слабкість і сильна втома;

сплутаність свідомості;

ускладнене дихання.

За появи хоча б частини цих симптомів необхідно негайно вийти на свіже повітря та звернутися по медичну допомогу.

Як безпечно користуватися генератором під час блекаутів

Більшість трагедій можна було б уникнути, дотримуючись базових правил безпеки.

Ключові рекомендації:

Генератор — тільки на вулиці.

Заборонено використовувати генератори в будинках, квартирах, гаражах, підвалах або на балконах. Під час роботи вони виділяють чадний газ, небезпечний для життя.

Дотримуйтесь безпечної відстані.

Встановлюйте генератор не ближче ніж за 6 метрів від стін, вікон, дверей та вентиляційних отворів. Використовуйте подовжувач відповідної довжини.

Правильно заправляйте паливо.

Заправка дозволена лише на відкритому повітрі. Генератор має бути вимкнений і повністю охолоджений. Пролите пальне на гарячі деталі двигуна може спричинити займання.

Захищайте від вологи.

Генератор повинен залишатися сухим. Дощ, сніг або підтоплення можуть призвести до ураження електричним струмом під час дотику до обладнання.

Безпека — питання життя

Умови війни та блекаутів змушують українців бути винахідливими, але нехтування правилами безпеки може коштувати надто дорого. Генератори та газові прилади рятують у складні моменти, однак використовувати їх потрібно відповідально.

