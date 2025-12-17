Зима без блэкаутов: как безопасно пользоваться генератором дома

Украинцам напоминают об опасности угарного газа и типичных ошибках при работе с генераторами.

Блэкауты кардинально изменили повседневную жизнь украинцев. Временное отсутствие электро- и теплоснабжения заставило многих искать альтернативные решения — генераторы, газовые плиты, горелки, буржуйки. Однако вместе с относительным комфортом возросла и новая серьезная опасность — отравление угарным газом.

По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, количество таких отравлений резко возрастает именно в периоды массовых отключений света. Основная причина — нарушение правил эксплуатации генераторов и газового оборудования в быту.

Почему угарный газ так опасен

Угарный газ (CO) — бесцветный и без запаха, поэтому люди часто не замечают опасность вовремя. Он быстро накапливается в закрытых или плохо проветриваемых помещениях и может привести к тяжелым отравлениям и даже смерти.

Основные симптомы отравления угарным газом

Медики и спасатели призывают немедленно реагировать, если появляются такие признаки:

головная боль;

тошнота;

головокружение;

слабость и сильная усталость;

спутанность сознания;

затрудненное дыхание.

При появлении хотя бы части этих симптомов необходимо немедленно выйти на свежий воздух и обратиться за медицинской помощью.

Как безопасно пользоваться генератором во время блэкаутов

Большинства трагедий можно было бы избежать, соблюдая базовые правила безопасности.

Ключевые рекомендации:

Генератор — только на улице.

Запрещено использовать генераторы в домах, квартирах, гаражах, подвалах или на балконах. Во время работы они выделяют угарный газ, опасный для жизни.

Соблюдайте безопасную дистанцию.

Устанавливайте генератор не ближе чем за 6 метров от стен, окон, дверей и вентиляционных отверстий. Используйте удлинитель соответствующей длины.

Правильно заправляйте топливо.

Заправка разрешена только на открытом воздухе. Генератор должен быть выключен и полностью охлажден. Пролитое топливо на горячие детали двигателя может привести к возгоранию.

Защищайте от влаги.

Генератор должен оставаться сухим. Дождь, снег или подтопление могут привести к поражению электрическим током при контакте с оборудованием.

Безопасность — вопрос жизни

Условия войны и блэкаутов заставляют украинцев быть изобретательными, но пренебрежение правилами безопасности может обойтись слишком дорого. Генераторы и газовые приборы спасают в сложные моменты, однако использовать их нужно ответственно.

