Антикорупційний суд закрив провадження проти колишніх посадовців Нацполіції

ВАКС закрив кримінального провадження за обвинуваченням колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області та його колишнього першого заступника.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 16 грудня задовольнила клопотання колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області та адвоката його колишнього першого заступника щодо закриття кримінального провадження та скасування заходів його забезпечення.

Як вказали у Вищому антикорупційному суді, кримінальне провадження стосовно зазначених осіб закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв’язку зі звільненням їх від кримінальної відповідальності. Антикорсуд також скасував арешти на майно, що були накладені ухвалами слідчих суддів Солом’янського районного суду Києва та Вищого антикорупційного суду.

Як зазначено, ця справа надійшла на розгляд до Антикорсуду у серпні 2021 року. Серед обвинувачених було четверо осіб: двоє колишніх посадовців Нацполіції та двоє керівників приватних компаній. Початково їхні дії було кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (незаконне заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою).

15 грудня прокурор САП ухвалив рішення про зміну обвинувачення колишнім посадовцям поліції на ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Оскільки цей злочин є нетяжким, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за ним закінчилися ще у 2023 році, вказали у ВАКС.

Наразі розгляд кримінального провадження стосовно керівників приватних компаній за ч. 5 ст. 191 КК України у Вищому антикорупційному суді триває.

Текст ухвали – у Єдиному державному реєстрі судових рішень за номером справи 991/5538/21.

