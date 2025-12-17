Антикоррупционный суд закрыл производство против бывших должностных лиц Нацполиции

ВАКС закрыл уголовное производство по обвинению бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области и его бывшего первого заместителя..

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 16 декабря удовлетворила ходатайство бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области и адвоката его бывшего первого заместителя о закрытии уголовного производства и отмене мер его обеспечения.

Как указали в Высшем антикоррупционном суде, уголовное производство в отношении указанных лиц закрыто на основании п. 1 ч. 2 ст. 284 УПК Украины в связи с освобождением их от уголовной ответственности. Антикоррупционный суд также отменил аресты на имущество, которые были наложены определениями следственных судей Соломенского районного суда Киева и Высшего антикоррупционного суда.

Как отмечается, это дело поступило на рассмотрение в Антикоррупционный суд в августе 2021 года. Среди обвиняемых было четверо лиц: двое бывших должностных лиц Нацполиции и двое руководителей частных компаний. Изначально их действия были квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (незаконное завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное организованной группой).

15 декабря прокурор САП принял решение об изменении обвинения бывшим должностным лицам полиции на ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Поскольку это преступление является нетяжким, сроки давности привлечения к уголовной ответственности по нему истекли еще в 2023 году, указали в ВАКС.

В настоящее время рассмотрение уголовного производства в отношении руководителей частных компаний по ч. 5 ст. 191 УК Украины в Высшем антикоррупционном суде продолжается.

Текст определения — в Едином государственном реестре судебных решений по номеру дела 991/5538/21.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.