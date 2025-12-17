  1. В Украине

Антикоррупционный суд закрыл производство против бывших должностных лиц Нацполиции

07:36, 17 декабря 2025
ВАКС закрыл уголовное производство по обвинению бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области и его бывшего первого заместителя..
Антикоррупционный суд закрыл производство против бывших должностных лиц Нацполиции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 16 декабря удовлетворила ходатайство бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области и адвоката его бывшего первого заместителя о закрытии уголовного производства и отмене мер его обеспечения.

Как указали в Высшем антикоррупционном суде, уголовное производство в отношении указанных лиц закрыто на основании п. 1 ч. 2 ст. 284 УПК Украины в связи с освобождением их от уголовной ответственности. Антикоррупционный суд также отменил аресты на имущество, которые были наложены определениями следственных судей Соломенского районного суда Киева и Высшего антикоррупционного суда.

Как отмечается, это дело поступило на рассмотрение в Антикоррупционный суд в августе 2021 года. Среди обвиняемых было четверо лиц: двое бывших должностных лиц Нацполиции и двое руководителей частных компаний. Изначально их действия были квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (незаконное завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное организованной группой).

15 декабря прокурор САП принял решение об изменении обвинения бывшим должностным лицам полиции на ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Поскольку это преступление является нетяжким, сроки давности привлечения к уголовной ответственности по нему истекли еще в 2023 году, указали в ВАКС.

В настоящее время рассмотрение уголовного производства в отношении руководителей частных компаний по ч. 5 ст. 191 УК Украины в Высшем антикоррупционном суде продолжается.

Текст определения — в Едином государственном реестре судебных решений по номеру дела 991/5538/21.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]