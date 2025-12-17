Трамп упевнений, що Путін не хоче миру і має намір захопити всю Україну, — Сьюзі Вайлз

Дональд Трамп вважає, що Путін має намір окупувати всю Україну.

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп не вірить, що Путін хоче миру. На думку американського лідера, Путін має намір окупувати всю Україну. Про це заявила керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз в інтерв'ю Vanity Fair.

У команді Дональда Трампа не було єдиної думки з приводу того, чи хоче Путін чогось меншого, ніж повне захоплення України.

«Експерти вважають, що якби він зміг захопити решту Донецької області, то був би задоволений», - сказала Вайлз.

Але в приватному порядку, як пише видання, мабуть, пославшись на представницю Білого дому - Трамп у це не вірив. Він не вважає, що Путін хоче миру.

«Дональд Трамп думає, що (Путін - ред.) хоче всю країну», - заявила Вайлз.

Також вона зробила низку інших заяв.

Проте через короткий проміжок після публікації матеріалу, керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз назвала його «сфабрикованим». Вона стверджує, що багато чого було опущено і фактично перекручено.

