  1. В Україні

Трамп упевнений, що Путін не хоче миру і має намір захопити всю Україну, — Сьюзі Вайлз

08:30, 17 грудня 2025
Дональд Трамп вважає, що Путін має намір окупувати всю Україну.
Трамп упевнений, що Путін не хоче миру і має намір захопити всю Україну, — Сьюзі Вайлз
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп не вірить, що Путін хоче миру. На думку американського лідера, Путін має намір окупувати всю Україну. Про це заявила керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз в інтерв'ю Vanity Fair.

У команді Дональда Трампа не було єдиної думки з приводу того, чи хоче Путін чогось меншого, ніж повне захоплення України.  

«Експерти вважають, що якби він зміг захопити решту Донецької області, то був би задоволений», - сказала Вайлз.

Але в приватному порядку, як пише видання, мабуть, пославшись на представницю Білого дому - Трамп у це не вірив. Він не вважає, що Путін хоче миру.

«Дональд Трамп думає, що (Путін - ред.) хоче всю країну», - заявила Вайлз.

Також вона зробила низку інших заяв.

Проте через короткий проміжок після публікації матеріалу, керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз назвала його «сфабрикованим». Вона стверджує, що багато чого було опущено і фактично перекручено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Форс-мажор під час війни: Верховний Суд переглянув підхід до нарахування валютної пені

Воєнний стан і знищення документів не врятували платника податків від штрафних санкцій.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

У Києві майор поліції викрав автомобіль, але отримав умовне покарання — рішення суду

Суд визнав угоду про визнання невинуватості законною і призначив покарання без реального позбавлення волі.

Які ймовірні порушення в діяльності ВККС та ВРП знайшла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради: оприлюднено проект звіту

Комісія Власенка — Бужанського зареєструвала проект звіту про свою діяльність в якому описала недоліки роботи ВККС та ВРП.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]