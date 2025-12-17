  1. В Украине

Трамп уверен, что Путин не хочет мира и намерен захватить всю Украину, — Сьюзи Уайлз

08:30, 17 декабря 2025
Дональд Трамп считает, что Путин намерен оккупировать всю Украину.
Трамп уверен, что Путин не хочет мира и намерен захватить всю Украину, — Сьюзи Уайлз
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп не верит, что Путин хочет мира. По мнению американского лидера, Путин намерен оккупировать всю Украину. Об этом заявила руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в интервью Vanity Fair.

В команде Дональда Трампа не было единого мнения относительно того, хочет ли Путин чего-то меньшего, чем полный захват Украины.

«Эксперты считают, что если бы он смог захватить остальную часть Донецкой области, то был бы доволен», — сказала Уайлз.

Однако в частном порядке, как пишет издание, вероятно со ссылкой на представительницу Белого дома, Трамп в это не верил. Он не считает, что Путин хочет мира.

«Дональд Трамп думает, что (Путин — ред.) хочет всю страну», — заявила Уайлз.

Также она сделала ряд других заявлений.

Однако спустя короткий промежуток времени после публикации материала руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз назвала его «сфабрикованным». Она утверждает, что многое было упущено и фактически искажено.  

США россия Украина

