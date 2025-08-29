Практика судов
  1. В мире

В Доломитовых Альпах фермеры установили турникеты – туристам придется платить за проход

16:03, 29 августа 2025
Фермеры заявляют, что туристы вредят лугам, где заготавливают сено, и создают толпы на популярных маршрутах.
В Доломитовых Альпах фермеры установили турникеты – туристам придется платить за проход
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Посетители популярных горных маршрутов в Доломитовых Альпах теперь должны платить около 5 долларов за вход. Такой шаг местные фермеры внедрили на фоне резкого роста количества туристов, среди которых немало инфлюенсеров. Об этом сообщает Fox News.

Турникеты установили в начале июля на территории, проходящей через частные земли в Валь-Гардена, Сечеда. «Турникеты работают», — подтвердил Карло Занелла, президент Альпийского клуба Альто-Адидже.

По его словам, фермеры сталкиваются с серьезной проблемой: отдыхающие устраивают пикники на лугах, повреждая траву, которую хозяевам нужно заготавливать на сено.

Доломитовый горнолыжный регион Dolomiti Superski, охватывающий более 12 долин, только в зимний сезон 2024 года посетили около 4 миллионов туристов. Кроме того, официальный туристический портал провинции Беллуно сообщает, что количество приездов в 2023 году выросло на 11% по сравнению с 2019-м.

Занелла резко высказался против инфлюенсеров: «Они часто показывают горы не такими, какими они являются на самом деле, и стремятся лишь заработать на рекламе». В соцсетях регулярно появляются фото из Доломитов, где видны длинные очереди из тысяч туристов.

Власти провинции уже обсуждают, как регулировать туристические потоки, но конкретных решений пока нет. По мнению Занеллы, снизить давление на популярные маршруты можно, если привлекать внимание к другим, не менее живописным местам региона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

туризм

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство расширило программу подготовки операторов беспилотных систем, открыв рынок обучения операторов НРК и водных дронов

Теперь военные смогут проходить сертифицированное обучение в частных школах, а государство будет оплачивать эти курсы.

Кто станет членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: финальный список

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента есть шесть претендентов – судья, детектив НАБУ, бывшие члены ВККС и КДКП.

Правительство опубликовало изменения в механизм приостановления регистрации налоговых накладных

Для бизнеса в регионах с риском боевых действий предусмотрена безусловная регистрация накладных, а для малого и среднего бизнеса — более высокие пороговые значения для безусловной регистрации и «положительной истории».

Кабмин определил областные военные администрации и КГВА заказчиками по осуществлению оборонных закупок за счет средств добровольных взносов

Средства со специального счета для сбора средств на поддержку ВСУ по согласованию с Минобороны могут перечисляться Киевской городской военной администрации для осуществления закупок товаров, в частности оборонного назначения и двойного использования.

Кабмин утвердил план мероприятий по обмену данными граждан между различными реестрами

Что касается планов урегулирования вопроса, чтобы гражданин мог видеть в мобильном приложении «Дія» факты обмена его персональными данными или доступа к ним, то соответствующая техническая возможность планируется к реализации только к маю 2026 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва