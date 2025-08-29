В Доломитовых Альпах фермеры установили турникеты – туристам придется платить за проход

Фермеры заявляют, что туристы вредят лугам, где заготавливают сено, и создают толпы на популярных маршрутах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Посетители популярных горных маршрутов в Доломитовых Альпах теперь должны платить около 5 долларов за вход. Такой шаг местные фермеры внедрили на фоне резкого роста количества туристов, среди которых немало инфлюенсеров. Об этом сообщает Fox News.

Турникеты установили в начале июля на территории, проходящей через частные земли в Валь-Гардена, Сечеда. «Турникеты работают», — подтвердил Карло Занелла, президент Альпийского клуба Альто-Адидже.

По его словам, фермеры сталкиваются с серьезной проблемой: отдыхающие устраивают пикники на лугах, повреждая траву, которую хозяевам нужно заготавливать на сено.

Доломитовый горнолыжный регион Dolomiti Superski, охватывающий более 12 долин, только в зимний сезон 2024 года посетили около 4 миллионов туристов. Кроме того, официальный туристический портал провинции Беллуно сообщает, что количество приездов в 2023 году выросло на 11% по сравнению с 2019-м.

Занелла резко высказался против инфлюенсеров: «Они часто показывают горы не такими, какими они являются на самом деле, и стремятся лишь заработать на рекламе». В соцсетях регулярно появляются фото из Доломитов, где видны длинные очереди из тысяч туристов.

Власти провинции уже обсуждают, как регулировать туристические потоки, но конкретных решений пока нет. По мнению Занеллы, снизить давление на популярные маршруты можно, если привлекать внимание к другим, не менее живописным местам региона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.