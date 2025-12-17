  1. В Україні

В Одесі чоловік із ножем вчинив спробу самокаліцтва у приміщенні ТЦК

08:48, 17 грудня 2025
У ТЦК заявили, що чоловік перебував у розшуку, не мав відстрочки та намагався уникнути призову, погрожуючи ножем і завдавши собі ушкоджень.
В Одесі чоловік із ножем вчинив спробу самокаліцтва у приміщенні ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент зі спробою самокаліцтва чоловіка в приміщенні Київського РТЦК та СП міста Одеси.

У ТЦК повідомили, що чоловіка було доставлено до установи поліцейськими, оскільки він перебував в офіційному розшуку за порушення правил військового обліку.

За даними, жодних медичних документів, які б підтверджували непридатність до військової служби, він не надав, а в електронному реєстрі «Оберіг» відсутня інформація про наявність у нього відстрочки.

Під час проходження стандартних процедур, як зазначають у ТЦК, громадянин навмисно завдав собі ушкоджень, намагаючись уникнути призову та чинити тиск на посадових осіб.

Чергова служба одразу викликала екстрену медичну допомогу та поліцію.

Водночас чоловік поводився агресивно, погрожував медичним працівникам і військовослужбовцям ножем, що ускладнювало надання йому допомоги. Згодом його було госпіталізовано.

В ТЦК наголосили, що жодних заходів фізичного примусу або протиправних дій з боку військовослужбовців застосовано не було. За їхніми словами, військові та поліцейські діяли виключно з метою збереження життя і здоров’я чоловіка.

«Подібні дії громадянина мають ознаки демонстративного шантажу та спроби ухилення від виконання конституційного обов’язку шляхом маніпуляцій громадською думкою.

Закликаємо суспільство критично ставитися до заяв осіб, які намагаються виправдати порушення Закону емоційними провокаціями та поширенням неправдивої інформації», — заявили в ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Одеса ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Форс-мажор під час війни: Верховний Суд переглянув підхід до нарахування валютної пені

Воєнний стан і знищення документів не врятували платника податків від штрафних санкцій.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

У Києві майор поліції викрав автомобіль, але отримав умовне покарання — рішення суду

Суд визнав угоду про визнання невинуватості законною і призначив покарання без реального позбавлення волі.

Які ймовірні порушення в діяльності ВККС та ВРП знайшла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради: оприлюднено проект звіту

Комісія Власенка — Бужанського зареєструвала проект звіту про свою діяльність в якому описала недоліки роботи ВККС та ВРП.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]