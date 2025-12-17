В Одесі чоловік із ножем вчинив спробу самокаліцтва у приміщенні ТЦК

У ТЦК заявили, що чоловік перебував у розшуку, не мав відстрочки та намагався уникнути призову, погрожуючи ножем і завдавши собі ушкоджень.

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент зі спробою самокаліцтва чоловіка в приміщенні Київського РТЦК та СП міста Одеси.

У ТЦК повідомили, що чоловіка було доставлено до установи поліцейськими, оскільки він перебував в офіційному розшуку за порушення правил військового обліку.

За даними, жодних медичних документів, які б підтверджували непридатність до військової служби, він не надав, а в електронному реєстрі «Оберіг» відсутня інформація про наявність у нього відстрочки.

Під час проходження стандартних процедур, як зазначають у ТЦК, громадянин навмисно завдав собі ушкоджень, намагаючись уникнути призову та чинити тиск на посадових осіб.

Чергова служба одразу викликала екстрену медичну допомогу та поліцію.

Водночас чоловік поводився агресивно, погрожував медичним працівникам і військовослужбовцям ножем, що ускладнювало надання йому допомоги. Згодом його було госпіталізовано.

В ТЦК наголосили, що жодних заходів фізичного примусу або протиправних дій з боку військовослужбовців застосовано не було. За їхніми словами, військові та поліцейські діяли виключно з метою збереження життя і здоров’я чоловіка.

«Подібні дії громадянина мають ознаки демонстративного шантажу та спроби ухилення від виконання конституційного обов’язку шляхом маніпуляцій громадською думкою.

Закликаємо суспільство критично ставитися до заяв осіб, які намагаються виправдати порушення Закону емоційними провокаціями та поширенням неправдивої інформації», — заявили в ТЦК.

