В Одессе мужчина с ножом совершил попытку самокалечения в помещении ТЦК

В ТЦК заявили, что мужчина находился в розыске, не имел отсрочки и пытался избежать призыва, угрожая ножом и причинив себе телесные повреждения.

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал инцидент с попыткой самокалечения мужчины в помещении Киевского РТЦК и СП города Одессы.

В ТЦК сообщили, что мужчина был доставлен в учреждение полицейскими, поскольку находился в официальном розыске за нарушение правил воинского учета.

По имеющимся данным, никаких медицинских документов, подтверждающих непригодность к военной службе, он не предоставил, а в электронном реестре «Оберег» отсутствует информация о наличии у него отсрочки.

Во время прохождения стандартных процедур, как отмечают в ТЦК, гражданин умышленно причинил себе телесные повреждения, пытаясь избежать призыва и оказать давление на должностных лиц.

Дежурная служба сразу вызвала экстренную медицинскую помощь и полицию.

В то же время мужчина вел себя агрессивно, угрожал медицинским работникам и военнослужащим ножом, что усложняло оказание ему помощи. Впоследствии его госпитализировали.

В ТЦК подчеркнули, что никаких мер физического принуждения или противоправных действий со стороны военнослужащих применено не было. По их словам, военные и полицейские действовали исключительно с целью сохранения жизни и здоровья мужчины.

«Подобные действия гражданина имеют признаки демонстративного шантажа и попытки уклонения от выполнения конституционного долга путем манипуляций общественным мнением.

Призываем общество критически относиться к заявлениям лиц, которые пытаются оправдать нарушение Закона эмоциональными провокациями и распространением недостоверной информации», — заявили в ТЦК.

