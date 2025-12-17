  1. В Украине

В Одессе мужчина с ножом совершил попытку самокалечения в помещении ТЦК

08:48, 17 декабря 2025
В ТЦК заявили, что мужчина находился в розыске, не имел отсрочки и пытался избежать призыва, угрожая ножом и причинив себе телесные повреждения.
В Одессе мужчина с ножом совершил попытку самокалечения в помещении ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал инцидент с попыткой самокалечения мужчины в помещении Киевского РТЦК и СП города Одессы.

В ТЦК сообщили, что мужчина был доставлен в учреждение полицейскими, поскольку находился в официальном розыске за нарушение правил воинского учета.

По имеющимся данным, никаких медицинских документов, подтверждающих непригодность к военной службе, он не предоставил, а в электронном реестре «Оберег» отсутствует информация о наличии у него отсрочки.

Во время прохождения стандартных процедур, как отмечают в ТЦК, гражданин умышленно причинил себе телесные повреждения, пытаясь избежать призыва и оказать давление на должностных лиц.

Дежурная служба сразу вызвала экстренную медицинскую помощь и полицию.

В то же время мужчина вел себя агрессивно, угрожал медицинским работникам и военнослужащим ножом, что усложняло оказание ему помощи. Впоследствии его госпитализировали.

В ТЦК подчеркнули, что никаких мер физического принуждения или противоправных действий со стороны военнослужащих применено не было. По их словам, военные и полицейские действовали исключительно с целью сохранения жизни и здоровья мужчины.

«Подобные действия гражданина имеют признаки демонстративного шантажа и попытки уклонения от выполнения конституционного долга путем манипуляций общественным мнением.

Призываем общество критически относиться к заявлениям лиц, которые пытаются оправдать нарушение Закона эмоциональными провокациями и распространением недостоверной информации», — заявили в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Одесса ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]