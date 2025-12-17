Трамп посилив обмеження на в’їзд до США для громадян десятків країн

США оновили «чорний список»: кому тепер складніше потрапити до країни.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким посилив та розширив обмеження на в’їзд іноземних громадян до Сполучених Штатів. Відповідний документ оприлюднений на сайті Білого дому.

У Трампа пояснюють, що рішення ухвалене з метою «захисту безпеки Сполучених Штатів».

Згідно з указом, повна заборона на в’їзд продовжена для громадян 12 країн, які у США віднесли до категорії високого ризику. Йдеться про Афганістан, Бірму, Чад, Республіку Конго, Екваторіальну Гвінею, Еритрею, Гаїті, Іран, Лівію, Сомалі, Судан та Ємен.

Окрім цього, обмеження поширили ще на п’ять держав — Буркіна-Фасо, Малі, Нігер, Південний Судан і Сирію. Також під дію указу потрапили особи з проїзними документами, виданими Палестинською автономією.

Новий документ передбачає запровадження повних або посилених обмежень для Лаосу та Сьєрра-Леоне, на які раніше діяли лише часткові обмеження.

Водночас Трамп продовжив часткові обмеження для громадян чотирьох країн із переліку високого ризику — Бурунді, Куби, Того та Венесуели.

Окремо в указі зазначено рішення щодо Туркменістану. У документі наголошується:

«Оскільки Туркменістан плідно співпрацює зі Сполученими Штатами та продемонстрував значний прогрес з часу попередньої Прокламації, ця нова Прокламація скасовує заборону на видачу неімміграційних віз, зберігаючи при цьому призупинення в'їзду для громадян Туркменістану як іммігрантів».

Крім того, указ передбачає часткові обмеження або обмеження на в’їзд для ще 15 країн, серед яких Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Кот-д’Івуар, Домініка, Габон, Гамбія, Малаві, Мавританія, Нігерія, Сенегал, Танзанія, Тонга, Замбія та Зімбабве.

Документ також містить перелік винятків. Зокрема, у ньому зазначено:

«Прокламація містить винятки для законних постійних мешканців, власників існуючих віз, певних категорій віз, таких як спортсмени і дипломати, а також осіб, в'їзд яких відповідає національним інтересам США.

Прокламація звужує більш широкі винятки для імміграційних віз на сімейному рівні, які несуть доведені ризики шахрайства, зберігаючи водночас можливості для окремих випадків».

