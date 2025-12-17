Трамп ужесточил ограничения на въезд в США для граждан десятков стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым усилил и расширил ограничения на въезд иностранных граждан в Соединённые Штаты. Соответствующий документ обнародован на сайте Белого дома.

У Трампа объясняют, что решение принято с целью «защиты безопасности Соединённых Штатов».

Согласно указу, полный запрет на въезд продлён для граждан 12 стран, которые в США отнесли к категории высокого риска. Речь идёт об Афганистане, Бирме, Чаде, Республике Конго, Экваториальной Гвинее, Эритрее, Гаити, Иране, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.

Кроме этого, ограничения распространили ещё на пять государств — Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирию. Также под действие указа подпали лица с проездными документами, выданными Палестинской автономией.

Новый документ предусматривает введение полных или усиленных ограничений для Лаоса и Сьерра-Леоне, на которые ранее действовали лишь частичные ограничения.

В то же время Трамп продлил частичные ограничения для граждан четырёх стран из перечня высокого риска — Бурунди, Кубы, Того и Венесуэлы.

Отдельно в указе отмечено решение в отношении Туркменистана. В документе подчёркивается:

«Поскольку Туркменистан плодотворно сотрудничает с Соединёнными Штатами и продемонстрировал значительный прогресс со времени предыдущей Прокламации, эта новая Прокламация отменяет запрет на выдачу неиммиграционных виз, сохраняя при этом приостановление въезда для граждан Туркменистана как иммигрантов».

Кроме того, указ предусматривает частичные ограничения или ограничения на въезд ещё для 15 стран, среди которых Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Кот-д’Ивуар, Доминика, Габон, Гамбия, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания, Тонга, Замбия и Зимбабве.

Документ также содержит перечень исключений. В частности, в нём отмечено:

«Прокламация содержит исключения для законных постоянных жителей, владельцев существующих виз, определённых категорий виз, таких как спортсмены и дипломаты, а также лиц, въезд которых соответствует национальным интересам США.

Прокламация сужает более широкие исключения для иммиграционных виз на семейном уровне, которые несут доказанные риски мошенничества, одновременно сохраняя возможности для отдельных случаев».