США та Європа напрацювали план підтримки України після можливого укладення мирної угоди, – NYT

09:06, 17 грудня 2025
План передбачає зміцнення ЗСУ, розгортання європейських військ на українській території для стримування нового, можливого вторгнення Росії.
Фото: shutterstock
США разом із Європою напрацювали проєкти двох документів, у яких викладено план підтримки України після можливого укладення мирної угоди. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що один із документів, який джерело NYT назвало «оперативним військовим», містить детальні положення щодо співпраці військ США та Європи із ЗСУ з метою запобігання спробам Росії захопити додаткові території.

Наразі жоден із документів наразі не оприлюднено. Проте обізнані джерела кажуть, що плани містять низку конкретних директив для різних сценаріїв можливого нового вторгнення РФ. Неназваний американський чиновник заявив, що в них «дуже чітко» прописано механізми стримування подальших атак та реагування у разі їхнього відновлення.

Одним із ключових завдань називається збільшення чисельності ЗСУ до 800 тисяч у мирний час. Для цього, як зазначається, Україна потребуватиме стабільної та значної підтримки з боку партнерів. Європейський дипломат повідомив, що в документах міститься перелік конкретного озброєння та військових спроможностей, необхідних Києву, однак деталей не розкрив.

Також у плані описано роль сил безпеки Європи, які можуть діяти на території України, зокрема для забезпечення безпеки в повітряному та морському просторі. Очікується, що такі підрозділи базуватимуться переважно на заході країни, однак перелік держав-учасниць поки що не визначений.

Окремо прописано механізми участі США у виявленні можливих операцій РФ під хибним прапором, які Москва може використати як привід для відновлення бойових дій.

«Ми бачимо реальний і конкретний прогрес. Він став можливим завдяки узгодженості дій України, Європи та США», - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

