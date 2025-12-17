США и Европа разработали план поддержки Украины после возможного заключения мирного соглашения, — NYT

План предусматривает укрепление ВСУ, развертывание европейских войск на территории Украины для сдерживания нового возможного вторжения России.

США совместно с Европой разработали проекты двух документов, в которых изложен план поддержки Украины после возможного заключения мирного соглашения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что один из документов, который источник NYT назвал «оперативным военным», содержит детальные положения о сотрудничестве войск США и Европы с ВСУ с целью предотвращения попыток России захватить дополнительные территории.

На данный момент ни один из документов пока не обнародован. Однако осведомленные источники сообщают, что планы содержат ряд конкретных директив для различных сценариев возможного нового вторжения РФ. Неназванный американский чиновник заявил, что в них «очень четко» прописаны механизмы сдерживания дальнейших атак и реагирования в случае их возобновления.

Одной из ключевых задач называется увеличение численности ВСУ до 800 тысяч человек в мирное время. Для этого, как отмечается, Украине потребуется стабильная и значительная поддержка со стороны партнеров. Европейский дипломат сообщил, что в документах содержится перечень конкретного вооружения и военных возможностей, необходимых Киеву, однако деталей не раскрыл.

Также в плане описана роль сил безопасности Европы, которые могут действовать на территории Украины, в частности для обеспечения безопасности в воздушном и морском пространстве. Ожидается, что такие подразделения будут базироваться преимущественно на западе страны, однако перечень государств-участников пока не определен.

Отдельно прописаны механизмы участия США в выявлении возможных операций РФ под ложным флагом, которые Москва может использовать как повод для возобновления боевых действий.

«Мы видим реальный и конкретный прогресс. Он стал возможен благодаря согласованности действий Украины, Европы и США», — сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

