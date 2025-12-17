Коли дедлайн подачі заявок на «тисячу Зеленського»: що відомо про виплати

Програмою вже скористалися понад 17 мільйонів українців.

Подати заявку на отримання одноразової виплати у розмірі 1000 гривень можна до 24 грудня. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, програмою вже скористалися понад 17 мільйонів українців, зокрема понад 3,3 млн заявок подано на дітей через застосунок «Дія». Виплати вже отримали близько 13 мільйонів громадян.

Кошти, отримані через «Дію», можна використовувати до кінця червня наступного року. Вони доступні для оплати комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних товарів), книжок, а також для благодійних внесків і поштових послуг.

Для отримувачів коштів через «Укрпошту» строк їх використання продовжено до кінця лютого 2026 року.

Крім того, з минулого тижня з’явилася можливість витрачати кошти у продуктових торговельних мережах.

Прем’єр-міністр наголосила, що заявки на отримання виплати приймаються до 24 грудня включно.

