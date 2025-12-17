  1. Суспільство

Коли дедлайн подачі заявок на «тисячу Зеленського»: що відомо про виплати

07:54, 17 грудня 2025
Програмою вже скористалися понад 17 мільйонів українців.
Коли дедлайн подачі заявок на «тисячу Зеленського»: що відомо про виплати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Подати заявку на отримання одноразової виплати у розмірі 1000 гривень можна до 24 грудня. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, програмою вже скористалися понад 17 мільйонів українців, зокрема понад 3,3 млн заявок подано на дітей через застосунок «Дія». Виплати вже отримали близько 13 мільйонів громадян.

Кошти, отримані через «Дію», можна використовувати до кінця червня наступного року. Вони доступні для оплати комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних товарів), книжок, а також для благодійних внесків і поштових послуг.

Для отримувачів коштів через «Укрпошту» строк їх використання продовжено до кінця лютого 2026 року.

Крім того, з минулого тижня з’явилася можливість витрачати кошти у продуктових торговельних мережах.

Прем’єр-міністр наголосила, що заявки на отримання виплати приймаються до 24 грудня включно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Дія грошова допомога Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Форс-мажор під час війни: Верховний Суд переглянув підхід до нарахування валютної пені

Воєнний стан і знищення документів не врятували платника податків від штрафних санкцій.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

У Києві майор поліції викрав автомобіль, але отримав умовне покарання — рішення суду

Суд визнав угоду про визнання невинуватості законною і призначив покарання без реального позбавлення волі.

Які ймовірні порушення в діяльності ВККС та ВРП знайшла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради: оприлюднено проект звіту

Комісія Власенка — Бужанського зареєструвала проект звіту про свою діяльність в якому описала недоліки роботи ВККС та ВРП.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]