Когда дедлайн подачи заявок на «тысячу Зеленского»: что известно о выплатах

07:54, 17 декабря 2025
Программой уже воспользовались более 17 миллионов украинцев.
Когда дедлайн подачи заявок на «тысячу Зеленского»: что известно о выплатах
Подать заявку на получение единовременной выплаты в размере 1000 гривен можно до 24 декабря. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, программой уже воспользовались более 17 миллионов украинцев, в частности свыше 3,3 млн заявок подано на детей через приложение «Дія». Выплаты уже получили около 13 миллионов граждан.

Средства, полученные через «Дію», можно использовать до конца июня следующего года. Они доступны для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных товаров), книг, а также для благотворительных взносов и почтовых услуг.

Для получателей средств через «Укрпочту» срок их использования продлен до конца февраля 2026 года.

Кроме того, с прошлой недели появилась возможность тратить средства в продуктовых торговых сетях.

Премьер-министр подчеркнула, что заявки на получение выплаты принимаются до 24 декабря включительно.

