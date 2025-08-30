Руслан Стефанчук від імені Ради висловив співчуття через вбивство Андрія Парубія

Голова Ради Руслан Стефанчук відреагував на трагічну загибель Андрія Парубія.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив співчуття через загибель колишнього спікера парламенту Андрія Парубія.

Він зазначив, що Парубій був убитий пострілами з пістолета у Львові, а також нагадав, що екс-спікер з юності присвятив життя боротьбі за незалежність України.

"Сьогодні у Львові трагічно загинув наш колега, народний депутат України кількох скликань, Голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій. Він був убитий пострілами з пістолета.

Андрій Парубій — з юності присвятив життя боротьбі за незалежність України. Він був одним із активних учасників національно-демократичного руху наприкінці 80-х, комендантом Самооборони Майдану під час Революції Гідності, послідовним захисником української державності. Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття рідним і близьким Андрія. Вічна пам’ять", — повідомив Стефанчук.

Як відомо, Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові. У нього стріляли, чоловік помер ще до приїду медиків. Стрільця шукають.

Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо вбивства Андрія Парубія від керівника МВС та Генпрокурора.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.