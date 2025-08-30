Практика судів
Руслан Стефанчук від імені Ради висловив співчуття через вбивство Андрія Парубія

13:31, 30 серпня 2025
Голова Ради Руслан Стефанчук відреагував на трагічну загибель Андрія Парубія.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив співчуття через загибель колишнього спікера парламенту Андрія Парубія.

Він зазначив, що Парубій був убитий пострілами з пістолета у Львові, а також нагадав, що екс-спікер з юності присвятив життя боротьбі за незалежність України.

"Сьогодні у Львові трагічно загинув наш колега, народний депутат України кількох скликань, Голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій. Він був убитий пострілами з пістолета.

Андрій Парубій — з юності присвятив життя боротьбі за незалежність України. Він був одним із активних учасників національно-демократичного руху наприкінці 80-х, комендантом Самооборони Майдану під час Революції Гідності, послідовним захисником української державності. Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття рідним і близьким Андрія. Вічна пам’ять", — повідомив Стефанчук. 

Як відомо, Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові. У нього стріляли, чоловік помер ще до приїду медиків. Стрільця шукають.

Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо вбивства Андрія Парубія від керівника МВС та Генпрокурора. 

