Практика судов
  1. В Украине

Руслан Стефанчук от имени Рады выразил соболезнования из-за убийства Андрея Парубия

13:31, 30 августа 2025
Председатель Рады Руслан Стефанчук отреагировал на трагическую гибель Андрея Парубия.
Руслан Стефанчук от имени Рады выразил соболезнования из-за убийства Андрея Парубия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил соболезнования из-за гибели бывшего спикера парламента Андрея Парубия.

Он отметил, что Парубий был убит выстрелами из пистолета во Львове, а также напомнил, что экс-спикер по юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины.

Сегодня во Львове трагически погиб наш коллега, народный депутат Украины нескольких созывов, Председатель Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий. Он был убит выстрелами из пистолета.

Андрей Парубий с юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины. Он был одним из активных участников национально-демократического движения в конце 80-х, комендантом Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, последовательным защитником украинской государственности. От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования родным и близким Андрея. Вечная память", - сообщил Стефанчук.

Как известно, Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. В него стреляли, мужчина умер еще до приеда медиков. Стрельца ищут.

Владимир Зеленский заслушал доклад по убийству Андрея Парубия от руководителя МВД и Генпрокурора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принятие двух противоположных процессуальных решений по одной и той же апелляционной жалобе является существенным нарушением требований УПК — Верховный Суд

Судья апелляционного суда оставил апелляционную жалобу без движения после открытия апелляционного производства и назначения апелляционного рассмотрения по ней.

Верховный Суд объяснил, когда обвиняемый может самостоятельно исправить недостатки апелляционной жалобы, поданной его адвокатом

Обвиняемый подал апелляционную жалобу для исправления недостатков, выявленных в апелляционной жалобе его адвоката, указав непосредственно в тексте исправленной жалобы, что она подается в связи с отказом от услуг защитника.

Копирование формулировок обвинительного акта в приговоре еще не свидетельствует о нарушении судом УПК — Верховный Суд

В жалобе в Верховный Суд защитник указал, что суд в приговоре не изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным, а ограничился изложением обвинения, предъявленного органом досудебного расследования.

В Раде предлагают присваивать прокурорам ранги и ввести денежную надбавку за них

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести денежную надбавку за государственный ранг прокурора.

Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області