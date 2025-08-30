Руслан Стефанчук от имени Рады выразил соболезнования из-за убийства Андрея Парубия

Председатель Рады Руслан Стефанчук отреагировал на трагическую гибель Андрея Парубия.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил соболезнования из-за гибели бывшего спикера парламента Андрея Парубия.

Он отметил, что Парубий был убит выстрелами из пистолета во Львове, а также напомнил, что экс-спикер по юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины.

Сегодня во Львове трагически погиб наш коллега, народный депутат Украины нескольких созывов, Председатель Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий. Он был убит выстрелами из пистолета.

Андрей Парубий с юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины. Он был одним из активных участников национально-демократического движения в конце 80-х, комендантом Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, последовательным защитником украинской государственности. От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования родным и близким Андрея. Вечная память", - сообщил Стефанчук.

Как известно, Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. В него стреляли, мужчина умер еще до приеда медиков. Стрельца ищут.

Владимир Зеленский заслушал доклад по убийству Андрея Парубия от руководителя МВД и Генпрокурора.

