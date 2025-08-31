Практика судів
На Миколаївщині ввели карантин через нашестя картопляної молі, — Держпродспоживслужба

17:35, 31 серпня 2025
На Миколаївщині запровадили карантин через виявлення небезпечного шкідника.
Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомило про встановлення карантинного режиму в селах Тузли Коблівської громади та Красне Березанської громади. Причина — виявлення картопляної молі (Phthorimaea operculella Zell.), небезпечного шкідника пасльонових культур.

Комаху виявили під час планового моніторингу за допомогою феромонних пасток, проведеного фітосанітарними інспекторами.

Відповідні розпорядження №113-р та №112-р від 27 серпня 2025 року підписала Миколаївська районна військова адміністрація. Документи передбачають проведення фітосанітарних заходів для локалізації та ліквідації вогнищ шкідника.

Довідка: картопляна міль – карантинний шкідник, який пошкоджує пасльонові культури, в першу чергу картоплю та томати. Гусениці молі живляться листками, стеблами та бульбами картоплі. В умовах півдня України картопляна міль в польових умовах утворює 4-5 поколінь, тривалість розвитку одного покоління залежить від кліматичних умов і становить від 20 до 60 днів. Потрапляючи в сховища, шкідник продовжує розвиватись і пошкоджувати картоплю.

