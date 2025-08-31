Практика судов
На Николаевщине ввели карантин из-за нашествия картофельной моли, — Госпродпотребслужба

17:35, 31 августа 2025
На Николаевщине ввели карантин из-за выявления опасного вредителя.
На Николаевщине ввели карантин из-за нашествия картофельной моли, — Госпродпотребслужба
Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области сообщило об установлении карантинного режима в селах Тузлы Коблевской общины и Красное Березанской общины. Причина — выявление картофельной моли (Phthorimaea operculella Zell.), опасного вредителя пасленовых культур.

Насекомое обнаружили во время планового мониторинга с помощью феромонных ловушек, проведенного фитосанитарными инспекторами.

Соответствующие распоряжения №113-р и №112-р от 27 августа 2025 года подписала Николаевская районная военная администрация. Документы предусматривают проведение фитосанитарных мероприятий для локализации и ликвидации очагов вредителя.

Справка: картофельная моль — карантинный вредитель, который повреждает пасленовые культуры, в первую очередь картофель и томаты. Гусеницы моли питаются листьями, стеблями и клубнями картофеля. В условиях юга Украины картофельная моль в полевых условиях дает 4–5 поколений, продолжительность развития одного поколения зависит от климатических условий и составляет от 20 до 60 дней. Попадая в хранилища, вредитель продолжает развиваться и повреждать картофель.

