Практика судів
  1. В Україні

Чи звільняється від оподаткування благодійна допомога від міжнародних організацій — роз’яснення

07:36, 1 вересня 2025
Стало відомо, чи звільняється від оподаткування іноземна благодійна допомога у разі її надання фізособам через благодійну організацію.
Чи звільняється від оподаткування благодійна допомога від міжнародних організацій — роз’яснення
Фото: kolo-ukraine.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Запорізькій області повідомило, що іноземна благодійна допомога, надана міжнародними благодійними організаціями, у визначених законом випадках звільняється від оподаткування.

Кому допомога не оподатковується

Згідно з підпунктом 165.1.56 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, від оподаткування звільняється сума (вартість) благодійної допомоги, виплаченої міжнародними благодійними організаціями (їхніми філіями чи представництвами), визначеними Кабінетом міністрів, якщо вона спрямована:

  • фізичним особам, які проживають або проживали у населених пунктах, де проводилася антитерористична операція, або вимушено покинули місце проживання через АТО та перебувають на обліку в органах соцзахисту;
  • особам, які мешкали на території Автономної Республіки Крим і виїхали через тимчасову окупацію, ставши на облік як внутрішньо переміщені;
  • фізичним особам, що мешкають чи мешкали у районах бойових дій під час воєнного чи надзвичайного стану або були змушені покинути місце проживання у зв’язку з форс-мажорними обставинами, підтвердженими у встановленому порядку.

Важлива умова

Податкове звільнення діє лише тоді, коли благодійна допомога надається безпосередньо фізичним особам і лише міжнародними благодійними організаціями, внесеними до переліку, затвердженого Кабінетом міністрів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд затвердив порядок оцінки застосування суб’єктами господарювання нечесних комерційних практик

З метою встановлення факту застосування нечесних комерційних практик посадові особи Держпродспоживслужби матимуть право одержувати безоплатно від бізнесу копії документів, матеріалів, довідок.

Кабмін врегулював новий вид премії для топ-чиновників – за результатами щорічного оцінювання службової діяльності

Також зміни передбачають, що загальний розмір річних премій не може перевищувати 30% фонду сталої заробітної плати державного службовця за рік.

Верховна Рада розгляне законопроект про регулювання обігу криптоактивів, яким регулятора наділять слідчими повноваженнями

Регулятор ринку криптоактивів зможе отримувати доступ до приміщення емітента, оферента, особи, яка подає заявку на допуск до торгів, або постачальника послуг, а також до інформаційних систем і носіїв інформації.

Кабмін затвердив Концепцію національної системи стратегічного планування, вказавши, що «на загальнодержавному рівні відсутня ефективна система цілевизначення»

Кабмін доручив собі розробити законопроект щодо розбудови національної системи стратегічного планування до червня 2026 року.

«Помічники суддів та секретарі судового засідання в умовах існуючих фінансових проблем можуть бути схильними до корупції» – Комітет ВРУ з питань правової політики

Народні депутати виступили проти надання помічникам суддів та секретарям судового засідання права доступу до державних реєстрів і банків даних.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду