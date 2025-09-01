Чи звільняється від оподаткування благодійна допомога від міжнародних організацій — роз’яснення

Стало відомо, чи звільняється від оподаткування іноземна благодійна допомога у разі її надання фізособам через благодійну організацію.

Головне управління ДПС у Запорізькій області повідомило, що іноземна благодійна допомога, надана міжнародними благодійними організаціями, у визначених законом випадках звільняється від оподаткування.

Кому допомога не оподатковується

Згідно з підпунктом 165.1.56 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, від оподаткування звільняється сума (вартість) благодійної допомоги, виплаченої міжнародними благодійними організаціями (їхніми філіями чи представництвами), визначеними Кабінетом міністрів, якщо вона спрямована:

фізичним особам, які проживають або проживали у населених пунктах, де проводилася антитерористична операція, або вимушено покинули місце проживання через АТО та перебувають на обліку в органах соцзахисту;

особам, які мешкали на території Автономної Республіки Крим і виїхали через тимчасову окупацію, ставши на облік як внутрішньо переміщені;

фізичним особам, що мешкають чи мешкали у районах бойових дій під час воєнного чи надзвичайного стану або були змушені покинути місце проживання у зв’язку з форс-мажорними обставинами, підтвердженими у встановленому порядку.

Важлива умова

Податкове звільнення діє лише тоді, коли благодійна допомога надається безпосередньо фізичним особам і лише міжнародними благодійними організаціями, внесеними до переліку, затвердженого Кабінетом міністрів.

