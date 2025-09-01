Чи звільняється від оподаткування благодійна допомога від міжнародних організацій — роз’яснення

Головне управління ДПС у Запорізькій області повідомило, що іноземна благодійна допомога, надана міжнародними благодійними організаціями, у визначених законом випадках звільняється від оподаткування.
Кому допомога не оподатковується
Згідно з підпунктом 165.1.56 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, від оподаткування звільняється сума (вартість) благодійної допомоги, виплаченої міжнародними благодійними організаціями (їхніми філіями чи представництвами), визначеними Кабінетом міністрів, якщо вона спрямована:
Важлива умова
Податкове звільнення діє лише тоді, коли благодійна допомога надається безпосередньо фізичним особам і лише міжнародними благодійними організаціями, внесеними до переліку, затвердженого Кабінетом міністрів.
