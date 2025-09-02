Практика судів
  1. В Україні

Екологічний податок: хто сплачує, а хто тимчасово звільнений

10:54, 2 вересня 2025
Платники, чиї об’єкти знаходяться на територіях бойових дій або в зонах тимчасової окупації РФ, на період воєнного стану звільняються від обов’язку сплачувати екологічний податок.
Екологічний податок в Україні є одним із інструментів держави для зменшення негативного впливу підприємницької діяльності на довкілля. Він стосується тих суб’єктів господарювання, які здійснюють викиди в атмосферу, скиди у водні об’єкти чи розміщують відходи.

Водночас у період воєнного стану законодавство передбачає низку пільг — зокрема, тимчасове звільнення від сплати податку для платників, чиї об’єкти розташовані на територіях бойових дій або в районах, що перебувають під тимчасовою окупацією.

Податкова нагадує, що екологічний податок сплачують платники, які здійснюють: 

  • викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 
  • скиди у водні об’єкти, 
  • розміщення відходів, 
  • утворення радіоактивних відходів. 

Зазначені кошти формують істотний фінансовий ресурс держави та місцевих громад для розв’язання екологічних питань та раціонального природокористування. 

Тимчасово звільнені від сплати екологічного податку на період дії воєнного стану платники, об’єкти яких розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. 

Перелік таких територій визначається Мінрозвитку у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Звільнення діє протягом всього 2022 року, а з 1 січня 2023 року – починаючи з першого числа місяця, в якому визначено дату початку бойових дій або тимчасової окупації, до першого числа місяця, що настає після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території. 

