Экологический налог: кто платит, а кто временно освобожден

Плательщики, чьи объекты находятся на территориях боевых действий или в зонах временной оккупации РФ, на период военного положения освобождаются от обязанности платить экологический налог.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Экологический налог в Украине является одним из инструментов государства для уменьшения негативного воздействия предпринимательской деятельности на окружающую среду. Он касается тех субъектов хозяйствования, которые осуществляют выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты или размещают отходы.

В то же время в период военного положения законодательство предусматривает ряд льгот — в частности, временное освобождение от уплаты налога для плательщиков, объекты которых расположены на территориях боевых действий или в районах, находящихся под временной оккупацией.

Налоговая напоминает, что экологический налог уплачивают плательщики, которые осуществляют:

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками,

сбросы в водные объекты,

размещение отходов,

образование радиоактивных отходов.

Указанные средства формируют существенный финансовый ресурс государства и местных общин для решения экологических вопросов и рационального природопользования.

Временно освобождены от уплаты экологического налога на период действия военного положения плательщики, объекты которых расположены на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией.

Перечень таких территорий определяется Минразвития в установленном Кабинетом Министров Украины порядке.

Освобождение действует в течение всего 2022 года, а с 1 января 2023 года – начиная с первого числа месяца, в котором определена дата начала боевых действий или временной оккупации, до первого числа месяца, следующего за датой завершения боевых действий или временной оккупации на соответствующей территории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.