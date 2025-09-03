В Україні запровадили боді-камери для працівників ТЦК: як працюватиме система контролю

Міноборони запускає систему боді-камер для ТЦК – як це буде працювати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 вересня представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які працюють у групах оповіщення, зобов’язані використовувати нагрудні боді-камери. Ініціатива Міністерства оборони спрямована на підвищення прозорості мобілізаційних заходів та захист як громадян, так і військових від можливих зловживань.

У Міноборони пояснили, як це працює:

Уповноважений представник ТЦК та СП, який використовує камеру, зобов’язаний повідомляти про це осіб, відносно яких проводиться фото- і відеофіксація .

. Запис розпочинається з моменту початку виконання представниками ТЦК та СП службових обов’язків щодо здійснення заходів оповіщення.

Відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням в уповноваженого представника особистих потреб (приймання їжі тощо).

до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням в уповноваженого представника особистих потреб (приймання їжі тощо). Під час здійснення відеофіксації портативний відеореєстратор закріплюється на форменому одязі військовослужбовця (на грудях або іншим способом). У випадках, пов’язаних з необхідністю якісної фіксації подій, військовослужбовець може тримати портативний відеореєстратор у руках.

(на грудях або іншим способом). У випадках, пов’язаних з необхідністю якісної фіксації подій, військовослужбовець може тримати портативний відеореєстратор у руках. Учасникам груп оповіщення суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.

Термін зберігання записів становить 30 днів, однак його можуть подовжити у разі використання матеріалів у слідчих діях, судових процесах чи службових розслідуваннях.

По завершенню роботи представники груп оповіщення передаватимуть пристрої відповідальній особі, яка призначається окремим наказом з-поміж посадових осіб ТЦК та СП. Той перевірятиме їх цілісність та функціональність, а також здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер.

Адмініструвати сервер буде Військова служба правопорядку ЗСУ. У Міноборони вказують, що така архітектура нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи.

Контроль за використанням відеореєстраторів, здійснюватиме відповідальна особа ТЦК та СП, а за інформацією, отриманою за їх допомогою – безпосередньо керівник центру комплектування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.