В Україні запровадили боді-камери для працівників ТЦК: як працюватиме система контролю

09:38, 3 вересня 2025
Міноборони запускає систему боді-камер для ТЦК – як це буде працювати.
З 1 вересня представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які працюють у групах оповіщення, зобов’язані використовувати нагрудні боді-камери. Ініціатива Міністерства оборони спрямована на підвищення прозорості мобілізаційних заходів та захист як громадян, так і військових від можливих зловживань.

У Міноборони пояснили, як це працює:

  • Уповноважений представник ТЦК та СП, який використовує камеру, зобов’язаний повідомляти про це осіб, відносно яких проводиться фото- і відеофіксація.
  • Запис розпочинається з моменту початку виконання представниками ТЦК та СП службових обов’язків щодо здійснення заходів оповіщення.
  • Відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням в уповноваженого представника особистих потреб (приймання їжі тощо).
  • Під час здійснення відеофіксації портативний відеореєстратор закріплюється на форменому одязі військовослужбовця (на грудях або іншим способом). У випадках, пов’язаних з необхідністю якісної фіксації подій, військовослужбовець може тримати портативний відеореєстратор у руках.
  • Учасникам груп оповіщення суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.

Термін зберігання записів становить 30 днів, однак його можуть подовжити у разі використання матеріалів у слідчих діях, судових процесах чи службових розслідуваннях.

По завершенню роботи представники груп оповіщення передаватимуть пристрої відповідальній особі, яка призначається окремим наказом з-поміж посадових осіб ТЦК та СП. Той перевірятиме їх цілісність та функціональність, а також здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер. 

Адмініструвати сервер буде Військова служба правопорядку ЗСУ. У Міноборони вказують, що така архітектура нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи.

Контроль за використанням відеореєстраторів, здійснюватиме відповідальна особа ТЦК та СП, а за інформацією, отриманою за їх допомогою – безпосередньо керівник центру комплектування.

