В Україні запровадили боді-камери для працівників ТЦК: як працюватиме система контролю

З 1 вересня представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які працюють у групах оповіщення, зобов’язані використовувати нагрудні боді-камери. Ініціатива Міністерства оборони спрямована на підвищення прозорості мобілізаційних заходів та захист як громадян, так і військових від можливих зловживань.
У Міноборони пояснили, як це працює:
Термін зберігання записів становить 30 днів, однак його можуть подовжити у разі використання матеріалів у слідчих діях, судових процесах чи службових розслідуваннях.
По завершенню роботи представники груп оповіщення передаватимуть пристрої відповідальній особі, яка призначається окремим наказом з-поміж посадових осіб ТЦК та СП. Той перевірятиме їх цілісність та функціональність, а також здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер.
Адмініструвати сервер буде Військова служба правопорядку ЗСУ. У Міноборони вказують, що така архітектура нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи.
Контроль за використанням відеореєстраторів, здійснюватиме відповідальна особа ТЦК та СП, а за інформацією, отриманою за їх допомогою – безпосередньо керівник центру комплектування.
