09:38, 3 сентября 2025
Минобороны запускает систему боди камер для ТЦК – как это будет работать.
В Украине ввели боди-камеры для работников ТЦК: как будет работать система контроля
С 1 сентября представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые работают в группах оповещения, обязаны использовать нагрудные бодикамеры. Инициатива Министерства обороны направлена на повышение прозрачности мобилизационных мероприятий и защиту как граждан, так и военных от возможных злоупотреблений.

В Минобороны объяснили, как это работает:

  • Уполномоченный представитель ТЦК и СП, который использует камеру, обязан сообщать об этом лицам, в отношении которых проводится фото- и видеофиксация.
  • Запись начинается с момента начала выполнения представителями ТЦК и СП служебных обязанностей по осуществлению мероприятий оповещения.
  • Видеозапись ведется непрерывно до завершения мероприятий, кроме случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом, а также случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личных потребностей (прием пищи и т. п.).
  • Во время видеофиксации портативный видеорегистратор закрепляется на форменной одежде военнослужащего (на груди или иным способом). В случаях, связанных с необходимостью качественной фиксации событий, военнослужащий может держать портативный видеорегистратор в руках.
  • Участникам групп оповещения строго запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам.

Срок хранения записей составляет 30 дней, однако он может быть продлен в случае использования материалов в следственных действиях, судебных процессах или служебных расследованиях.

По завершении работы представители групп оповещения будут передавать устройства ответственному лицу, которое назначается отдельным приказом из числа должностных лиц ТЦК и СП. Он будет проверять их целостность и функциональность, а также осуществлять автоматический экспорт информации на централизованный защищенный сервер.

Администрировать сервер будет Военная служба правопорядка ВСУ. В Минобороны отмечают, что такая архитектура нивелирует риски несанкционированного доступа к записям и вмешательства в работу системы.

Контроль за использованием видеорегистраторов будет осуществлять ответственное лицо ТЦК и СП, а за информацией, полученной с их помощью, – непосредственно руководитель центра комплектования.

