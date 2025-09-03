В Украине ввели боди-камеры для работников ТЦК: как будет работать система контроля

С 1 сентября представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые работают в группах оповещения, обязаны использовать нагрудные бодикамеры. Инициатива Министерства обороны направлена на повышение прозрачности мобилизационных мероприятий и защиту как граждан, так и военных от возможных злоупотреблений.
В Минобороны объяснили, как это работает:
Срок хранения записей составляет 30 дней, однако он может быть продлен в случае использования материалов в следственных действиях, судебных процессах или служебных расследованиях.
По завершении работы представители групп оповещения будут передавать устройства ответственному лицу, которое назначается отдельным приказом из числа должностных лиц ТЦК и СП. Он будет проверять их целостность и функциональность, а также осуществлять автоматический экспорт информации на централизованный защищенный сервер.
Администрировать сервер будет Военная служба правопорядка ВСУ. В Минобороны отмечают, что такая архитектура нивелирует риски несанкционированного доступа к записям и вмешательства в работу системы.
Контроль за использованием видеорегистраторов будет осуществлять ответственное лицо ТЦК и СП, а за информацией, полученной с их помощью, – непосредственно руководитель центра комплектования.
