На Волині викрили експосадовця ТЦК, який організував схему для ухилянтів

23:13, 5 вересня 2025
Чоловік після роботи в ТЦК працював радником міського голови.
На Волині правоохоронці викрили групу з чотирьох осіб, які пропонували потенційним ухилянтам оформити фіктивну відстрочку від мобілізації. Організатором схеми був 47-річний радник Ковельського міського голови. Про це повідомило Управління СБУ у Волинській області.

Зазначається, що фігурант раніше займав керівні посади в районних відділах ТЦК, тому обіцяв через особисті зв’язки за гроші владнати питання військового обліку. Зокрема, зняти з розшуку та внести зміни до електронної системи «Оберіг».

«Радник мера керував всією схемою та безпосередньо контактував з працівниками ТЦК.

До протиправної діяльності зловмисник залучив двох працівниць Управління соціальної та ветеранської політики  виконавчого комітету Ковельської міської ради, одна з яких - його дружина», - заявили в СБУ 

Усі питання організатор схеми зі спільниками узгоджував через свою дружину, яка контролювала процес. Інша зловмисниця виготовляла фіктивні документи з підробленими даними про місця реєстрації  військовозобов’язаних чоловіків. Також у схемі був задіяний її 24-річний племінник, який підшуковував потенційних клієнтів та проводив з ними особисті зустрічі.

Свої «послуги» зловмисники оцінювали  у 2,5 тис. доларів США з особи. 

Усіх чотирьох фігурантів затримано у Ковелі та повідомлено про підозру.

