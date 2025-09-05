На Волині викрили експосадовця ТЦК, який організував схему для ухилянтів

Чоловік після роботи в ТЦК працював радником міського голови.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині правоохоронці викрили групу з чотирьох осіб, які пропонували потенційним ухилянтам оформити фіктивну відстрочку від мобілізації. Організатором схеми був 47-річний радник Ковельського міського голови. Про це повідомило Управління СБУ у Волинській області.

Зазначається, що фігурант раніше займав керівні посади в районних відділах ТЦК, тому обіцяв через особисті зв’язки за гроші владнати питання військового обліку. Зокрема, зняти з розшуку та внести зміни до електронної системи «Оберіг».

«Радник мера керував всією схемою та безпосередньо контактував з працівниками ТЦК.

До протиправної діяльності зловмисник залучив двох працівниць Управління соціальної та ветеранської політики виконавчого комітету Ковельської міської ради, одна з яких - його дружина», - заявили в СБУ

Усі питання організатор схеми зі спільниками узгоджував через свою дружину, яка контролювала процес. Інша зловмисниця виготовляла фіктивні документи з підробленими даними про місця реєстрації військовозобов’язаних чоловіків. Також у схемі був задіяний її 24-річний племінник, який підшуковував потенційних клієнтів та проводив з ними особисті зустрічі.

Свої «послуги» зловмисники оцінювали у 2,5 тис. доларів США з особи.

Усіх чотирьох фігурантів затримано у Ковелі та повідомлено про підозру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.