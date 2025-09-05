Практика судов
  1. В Украине

На Волыни разоблачили экс-чиновника ТЦК, который организовал схему для уклонистов

23:13, 5 сентября 2025
Мужчина после работы в ТЦК трудился советником городского головы.
На Волыни правоохранители разоблачили группу из четырех человек, которые предлагали потенциальным уклонистам оформить фиктивную отсрочку от мобилизации. Организатором схемы был 47-летний советник ковельского городского головы. Об этом сообщило Управление СБУ в Волынской области.

Отмечается, что фигурант ранее занимал руководящие должности в районных отделах ТЦК, поэтому обещал через личные связи за деньги решить вопросы воинского учета. В частности, снять с розыска и внести изменения в электронную систему «Оберіг».

«Советник мэра руководил всей схемой и напрямую контактировал с работниками ТЦК.

К противоправной деятельности злоумышленник привлек двух сотрудниц Управления социальной и ветеранской политики исполнительного комитета Ковельского городского совета, одна из которых — его жена», — заявили в СБУ.

Все вопросы организатор схемы с сообщниками согласовывал через свою супругу, которая контролировала процесс. Другая злоумышленница изготавливала фиктивные документы с поддельными данными о местах регистрации военнообязанных мужчин. Также в схеме был задействован ее 24-летний племянник, который подыскивал потенциальных клиентов и проводил с ними личные встречи.

Свои «услуги» злоумышленники оценивали в 2,5 тыс. долларов США с человека.

Всех четырех фигурантов задержали в Ковеле и сообщили им о подозрении.

СБУ ТЦК

