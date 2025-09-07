Володимир Зеленський анонсував тиждень активної взаємодії з партнерами України

Серед головних пріоритетів для роботи з партнерами – більший захист неба.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершений тиждень вийшов дуже результативний. Про це він повідомив у своєму зверненні.

Глава держави відзначив участь України в парламентському саміті «Групи семи», де Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся зі спікерами парламентів Канади, США, Франції, Німеччини, Британії, Італії та Президенткою Європарламенту.

За його словами, лише цього тижня Україна отримала підтвердження підтримки від Європи, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії та Японії. Нині до «коаліції охочих» входять 35 країн, а безпекові гарантії для України надають 26 держав. Вони передбачають допомогу на землі, у небі, на морі та в кіберпросторі, а також довгострокове фінансування армії.

Президент окремо відзначив запуск спільних оборонних виробництв. Вперше Україна розпочала будівництво заводу в Данії для виготовлення компонентів ракет і дронів. Нині вже майже 60% озброєння, яке використовують українські військові, — це продукція вітчизняного виробництва.

Серед ключових цілей Зеленський назвав створення систем протиповітряної оборони в Україні та спільно з партнерами:

«Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі».

Він також повідомив про підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн» і роботу над збільшенням фінансування в межах програми PURL, завдяки якій Україна закуповує американське озброєння. Загальний обсяг коштів у програмі вже перевищує 2 млрд доларів.

«Серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами – більший захист неба, захист проти російських «шахедів», проти російських ракет», — підкреслив Президент.

