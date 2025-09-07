Владимир Зеленский анонсировал неделю активного взаимодействия с партнерами Украины

Среди главных приоритетов для работы с партнерами — большая защита неба.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершившаяся неделя была очень результативной. Об этом он сообщил в своем обращении.

Глава государства отметил участие Украины в парламентском саммите «Группы семи», где Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился со спикерами парламентов Канады, США, Франции, Германии, Великобритании, Италии, а также с Президенткой Европарламента.

По его словам, только на этой неделе Украина получила подтверждение поддержки от Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Сейчас в «коалицию желающих» входят 35 стран, а гарантии безопасности для Украины предоставляют 26 государств. Они предусматривают помощь на земле, в небе, на море и в киберпространстве, а также долгосрочное финансирование армии.

Президент отдельно отметил запуск совместных оборонных производств. Впервые Украина начала строительство завода в Дании для изготовления компонентов ракет и дронов. Сейчас уже почти 60% вооружения, которое используют украинские военные, — это продукция отечественного производства.

Среди ключевых целей Зеленский назвал создание систем противовоздушной обороны в Украине и совместно с партнерами:

«Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире».

Он также сообщил о подготовке к следующему заседанию в формате «Рамштайн» и работе над увеличением финансирования в рамках программы PURL, благодаря которой Украина закупает американское вооружение. Общий объем средств в программе уже превысил 2 млрд долларов.

«Среди главных приоритетов для всей нашей работы с партнерами — большая защита неба, защита от российских “шахедов”, от российских ракет», — подчеркнул Президент.

