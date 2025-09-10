Практика судів
Володимир Зеленський наклав санкції на осіб та компанії, які допомогають російському ВПК

17:36, 10 вересня 2025
Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту й енергетичному сектору РФ.
Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору Росії. 10 вересня Президент Володимир Зеленський підписав відповідні укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що санкції запроваджено проти 47 фізичних та 81 юридична особа. Серед них:

  • ті, хто допомагає Росії обходити санкції, зокрема громадянин Великої Британії Джон Майкл Ормерод, який займався придбанням суден для тіньового флоту РФ;
  • та російські компанії, зареєстровані на тимчасово окупованій території України, що ведуть там видобуток (зокрема «Стройсервіс», один з найбільших у Росії постачальників вугілля);
  • та особи, пов’язані з використанням хімічної зброї;
  • та Ейюб Етібар та Мандатлі Анар, афілійовані з енергетичними компаніями CORAL ENERGY (тепер 2RIVERS GROUP), NORD AXIS та BX ENERGY, які активно допомагають РФ у транспортуванні нафти після 24 лютого 2022 року.

Ці санкції спрямовані на посилення тиску на російську військову економіку. Синхронізація санкцій це ключ до запобігання обходу санкцій.

Крім того, пакет санкцій спрямований на російський ВПК. Обмеження запроваджено проти 37 фізичних осіб (усі громадяни РФ) та 35 компаній (34 російські та 1 білоруська). Серед них:

  • ІТ-компанії та їх керівники, що постачають рішення для військово-промислового комплексу РФ;
  • та юридичні особи та бенефіціари, залучені у виробництво й обслуговування систем радіоелектронної боротьби, телекомунікацій, електронної компонентної бази та обладнання для силових структур;
  • та підприємства й власники, які організовували постачання імпортного обладнання та комплектуючих в обхід санкцій.

Зокрема, АТ «Сітронікс КТ», яка займається розробкою цифрових рішень для комерційного флоту та берегових служб та виконує замовлення ВПК РФ,

ТОВ «СІНТО» та пов’язані суб’єкти - підсанкційна у США компанія, яка спеціалізуєтся на вповадженні ІТ рішень для ВПК РФ,

ТОВ «Балтінфоком» - підсанкційне  у США підприємство, яке виконує оборонне замовлення рф у галузі виробництва комп’ютерного обладнання, компанії групи "Бі Пітрон", які технічно переоснащують підприємства ВПК РФ,

ТОВ «Резоніт Плюс» та пов’язані суб’єкти - компанії, що спеціалізуються на виготовлені електронного обладнання, якне використовується для виробництва дронів,

ТОВ «Точна Механіка» - підсанкційна у США білоруська компанія, яка спеціалізується на виробництві деталей та обладнання для авіаційної, автомобільної, космічної промисловості тощо,

ТОВ «ІнКор» - підсанкційне у США російське підприємство, яке спеціалізується на постачанні верстатів та обладнання з металообробкидля підприємств ВПК РФ.

   

