Владимир Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, которые помогают российскому ВПК

Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору РФ.

Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору России. 10 сентября Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что санкции введены против 47 физических и 81 юридического лица. Среди них:

те, кто помогает России обходить санкции, в частности гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, который занимался приобретением судов для теневого флота РФ;

российские компании, зарегистрированные на временно оккупированной территории Украины, ведущие там добычу (в частности «Стройсервис», один из крупнейших в России поставщиков угля);

лица, связанные с использованием химического оружия;

Эйюб Этибар и Мандатли Анар, аффилированные с энергетическими компаниями CORAL ENERGY (теперь 2RIVERS GROUP), NORD AXIS и BX ENERGY, которые активно помогают РФ в транспортировке нефти после 24 февраля 2022 года.

Эти санкции направлены на усиление давления на российскую военную экономику. Синхронизация санкций — это ключ к предотвращению обхода санкций.

Кроме того, пакет санкций направлен на российский ВПК. Ограничения введены против 37 физических лиц (все граждане РФ) и 35 компаний (34 российские и 1 белорусская). Среди них:

IT-компании и их руководители, которые поставляют решения для военно-промышленного комплекса РФ;

юридические лица и бенефициары, вовлеченные в производство и обслуживание систем радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций, электронной компонентной базы и оборудования для силовых структур;

предприятия и владельцы, которые организовывали поставки импортного оборудования и комплектующих в обход санкций.

В частности:

АО «Ситроникс КТ», занимающаяся разработкой цифровых решений для коммерческого флота и береговых служб и выполняющая заказы ВПК РФ;

ООО «СИНТО» и связанные субъекты — подпавшая под санкции в США компания, специализирующаяся на внедрении IT-решений для ВПК РФ;

ООО «Балтинфоком» — подпавшее под санкции в США предприятие, выполняющее оборонные заказы РФ в области производства компьютерного оборудования;

компании группы «Би Питрон», которые технически переоснащают предприятия ВПК РФ;

ООО «Резонит Плюс» и связанные субъекты — компании, специализирующиеся на производстве электронного оборудования, используемого для производства дронов;

ООО «Точная Механика» — подпавшая под санкции в США белорусская компания, специализирующаяся на производстве деталей и оборудования для авиационной, автомобильной, космической промышленности и др.;

ООО «ИнКор» — подпавшее под санкции в США российское предприятие, которое специализируется на поставках станков и оборудования по металлообработке для предприятий ВПК РФ.

