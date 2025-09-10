Владимир Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, которые помогают российскому ВПК

Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору России. 10 сентября Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций.
Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что санкции введены против 47 физических и 81 юридического лица. Среди них:
Эти санкции направлены на усиление давления на российскую военную экономику. Синхронизация санкций — это ключ к предотвращению обхода санкций.
Кроме того, пакет санкций направлен на российский ВПК. Ограничения введены против 37 физических лиц (все граждане РФ) и 35 компаний (34 российские и 1 белорусская). Среди них:
В частности:
АО «Ситроникс КТ», занимающаяся разработкой цифровых решений для коммерческого флота и береговых служб и выполняющая заказы ВПК РФ;
ООО «СИНТО» и связанные субъекты — подпавшая под санкции в США компания, специализирующаяся на внедрении IT-решений для ВПК РФ;
ООО «Балтинфоком» — подпавшее под санкции в США предприятие, выполняющее оборонные заказы РФ в области производства компьютерного оборудования;
компании группы «Би Питрон», которые технически переоснащают предприятия ВПК РФ;
ООО «Резонит Плюс» и связанные субъекты — компании, специализирующиеся на производстве электронного оборудования, используемого для производства дронов;
ООО «Точная Механика» — подпавшая под санкции в США белорусская компания, специализирующаяся на производстве деталей и оборудования для авиационной, автомобильной, космической промышленности и др.;
ООО «ИнКор» — подпавшее под санкции в США российское предприятие, которое специализируется на поставках станков и оборудования по металлообработке для предприятий ВПК РФ.
