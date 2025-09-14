Три левиці з-під обстрілів в Україні знайдуть новий дім у заповіднику Південної Африки

Зоря, Міра та Клеопатра вирушили з Києва до природного середовища.

Фото: Київська митниця

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Три левиці – Зоря, Міра та Клеопатра – розпочали подорож із України до заповідника Anthony Peniston у Південній Африці, де на них чекає нове життя в умовах, наближених до дикої природи. Про це повідомила Київська митниця.

Двоє левенят, Зоря та Міра, народилися у 2024 році на Харківщині, але залишилися без господарів, які покинули їх через обстріли під час війни. До них приєдналася левиця Клеопатра з Хмельницького зоопарку. Усі тварини потрапили до притулку благодійної організації «МБФ «Порятунок диких тварин», яка опікується дикими тваринами, що постраждали від війни та людської діяльності. У притулку левиці пройшли лікування, отримали необхідні щеплення та документи для безпечної подорожі.

Київська митниця завершила оформлення виїзду тварин за всіма митними правилами. Левиці вирушили до аеропорту у Варшаві, звідки вони полетять до Південної Африки. У заповіднику Anthony Peniston на них чекають просторі території, сонце та умови, що дозволять Зорі, Мірі та Клеопатрі бігати саваною, відчувати вітер у гриву та жити так, як задумала природа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.