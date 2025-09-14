Практика судов
Три львицы из-под обстрелов в Украине найдут новый дом в заповеднике Южной Африки

22:18, 14 сентября 2025
Зоря, Мира и Клеопатра отправились из Киева в естественную среду.
Три львицы из-под обстрелов в Украине найдут новый дом в заповеднике Южной Африки
Фото: Киевская таможня
Три львицы – Зоря, Мира и Клеопатра – начали путешествие из Украины в заповедник Anthony Peniston в Южной Африке, где их ждет новая жизнь в условиях, приближенных к дикой природе. Об этом сообщила Киевская таможня.

Двое львят, Зоря и Мира, родились в 2024 году в Харьковской области, но остались без хозяев, которые бросили их из-за обстрелов во время войны. К ним присоединилась львица Клеопатра из Хмельницкого зоопарка. Все животные попали в приют благотворительной организации «МБФ «Спасение диких животных», которая заботится о диких животных, пострадавших от войны и человеческой деятельности. В приюте львицы прошли лечение, получили необходимые прививки и документы для безопасного путешествия.

Киевская таможня завершила оформление выезда животных по всем таможенным правилам. Львицы отправились в аэропорт в Варшаве, откуда они полетят в Южную Африку. В заповеднике Anthony Peniston их ждут просторные территории, солнце и условия, которые позволят Заре, Мире и Клеопатре бегать по саванне, чувствовать ветер в гриве и жить так, как задумала природа.

