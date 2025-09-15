Львів’янин намагався виїхати з України з фальшивим паспортом Саудівської Аравії та пропонував хабар

Чоловік видавав себе за іноземця й навіть розмовляв англійською — сам паспорт він купив за 550 доларів.

На Закарпатті у пункті пропуску «Малий Березний» прикордонники зупинили 33-річного мешканця Львова, який намагався виїхати з України за підробленим паспортом громадянина Саудівської Аравії. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Спершу чоловік видавав себе за іноземця й навіть розмовляв англійською. Та після перевірки документів він змушений був показати свій справжній український паспорт.

Щоб уникнути відповідальності, порушник запропонував прикордонникам хабар у розмірі 100 тисяч гривень. Інспекторка відмовилася й викликала поліцію.

Зі слів чоловіка, фальшивий документ він отримав у Саудівській Аравії за 550 доларів. Його батько мешкає там, а сам він планував виїхати до родичів у Бельгію.

За фактом використання підробленого паспорта та пропозицію хабаря щодо чоловіка розпочато кримінальне провадження.

