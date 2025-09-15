Львовянин пытался выехать из Украины с фальшивым паспортом Саудовской Аравии и предлагал взятку

Мужчина выдавал себя за иностранца и даже разговаривал на английском — сам паспорт он купил за 550 долларов.

На Закарпатье в пункте пропуска «Малый Березный» пограничники остановили 33-летнего жителя Львова, который пытался выехать из Украины по поддельному паспорту гражданина Саудовской Аравии. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сначала мужчина выдавал себя за иностранца и даже разговаривал на английском. Но после проверки документов он был вынужден показать свой настоящий украинский паспорт.

Чтобы избежать ответственности, нарушитель предложил пограничникам взятку в размере 100 тысяч гривен. Инспектор отказалась и вызвала полицию.

Со слов мужчины, поддельный документ он получил в Саудовской Аравии за 550 долларов. Его отец живет там, а сам он планировал выехать к родственникам в Бельгию.

По факту использования поддельного паспорта и предложения взятки в отношении мужчины начато уголовное производство.

