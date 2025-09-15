Виготовляв фальшиві посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію авто — викрили підпільну поліграфію

Зловмисник також продавав документи про нібито навчання в автошколі.

На Хмельниччині правоохоронці ліквідували підпільну поліграфію, де виготовляли фальшиві водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Про це повідомила Національна поліція.

Організатором «цеху» з підпільного виробництва підробок був 37-річний мешканець Хмельниччини. Виробничу лінію налагодив у себе вдома, обладнавши спеціальною технікою. Замовлення приймав через месенджер телеграм, а готовий товар відправляв поштою у будь-який куточок країни.

Крім того, придбати у фігуранта можна було і документи про нібито навчання в автошколі.

«Щоб не привертати уваги правоохоронців, зловмисник робив відправлення під вигаданими іменами та регулярно змінював банківські картки, на які отримував оплату», - заявили у поліції.

Під час обшуків на підпільній поліграфії правоохоронці виявили інструменти та обладнання для виготовлення підробленої документації, мобільні телефони, 75 тисяч доларів та інші речі, які підтверджують злочинну діяльність чоловіка.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

