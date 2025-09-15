Изготавливал фальшивые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации авто — разоблачили подпольную полиграфию

Злоумышленник также продавал документы о якобы обучении в автошколе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области правоохранители ликвидировали подпольную полиграфию, где изготавливали поддельные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств. Об этом сообщила Национальная полиция.

Организатором «цеха» по подпольному производству подделок был 37-летний житель Хмельниччины. Производственную линию он наладил у себя дома, оборудовав ее специальной техникой. Заказы принимал через мессенджер Telegram, а готовый товар отправлял почтой в любой уголок страны.

Кроме того, у фигуранта можно было приобрести и документы о якобы прохождении обучения в автошколе.

«Чтобы не привлекать внимание правоохранителей, злоумышленник делал отправки под вымышленными именами и регулярно менял банковские карты, на которые получал оплату», — заявили в полиции.

Во время обысков на подпольной полиграфии правоохранители обнаружили инструменты и оборудование для изготовления поддельной документации, мобильные телефоны, 75 тысяч долларов и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность мужчины.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.