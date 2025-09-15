Працевлаштування за сумісництвом — чи має працівник надати трудову книжку

Під час прийому на роботу за сумісництвом працівник може подати або трудову книжку, якщо має її на руках, або довідку з Реєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Питання подання трудової книжки при працевлаштуванні за сумісництвом часто викликає плутанину як у роботодавців, так і в працівників. Законодавство України чітко розмежовує вимоги щодо основного місця роботи та роботи за сумісництвом. У випадку сумісництва трудова книжка не є обов’язковим документом для укладення трудового договору, адже вона зберігається на основному місці роботи.

Федерація професійних спілок розповідає, що працівник, який працевлаштовується за сумісництвом, може як мати трудову книжку «на руках» так і не мати її.

Випадки наявності/відсутності трудової книжки у працівника-сумісника:

трудова книжка зберігається у працівника, якщо на основне місце роботи він був прийнятий після 10 червня 2021 року;

трудова книжка зберігається у роботодавця, якщо на основне місце роботи працівник був прийнятий до 10 червня 2021 року.

Тому працівник-сумісник під час працевлаштування буде надавати трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Який документ має надати працівник замість трудової книжки?

Працівник має надати відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. На сьогодні такими відомостями є інформація з Реєстру застрахованих осіб відповідно до п. 6 розділу V Положення про Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Правління ПФУ від 18.06.2014 №10-1 (далі – Положення №10-1), що формується та надається, зокрема, за такими формами:

індивідуальні відомості про застраховану особу (Форма ОК-5; додаток 4 до Положення №10-1);

індивідуальні відомості про застраховану особу (Форма ОК-7; додаток 5 до Положення №10-1);

дані про трудовий та страховий стаж (додаток 9 до Положення №10-1).

А також відомості про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб у формі довідки «Витяг з електронної трудової книжки».

