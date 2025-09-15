Практика судов
Трудоустройство по совместительству — должен ли работник предоставить трудовую книжку

19:54, 15 сентября 2025
Во время приема на работу по совместительству работник может подать либо трудовую книжку, если ее на руках, либо справку из Реестра общеобязательного государственного соцстрахования.
Вопрос предоставления трудовой книжки при трудоустройстве по совместительству часто вызывает путаницу как у работодателей, так и у работников. Законодательство Украины чётко разграничивает требования к основному месту работы и работе по совместительству. В случае совместительства трудовая книжка не является обязательным документом для заключения трудового договора, поскольку она хранится по основному месту работы.

Федерация профсоюзов разъясняет, что работник, устраивающийся по совместительству, может как иметь трудовую книжку «на руках», так и не иметь её.

Случаи наличия/отсутствия трудовой книжки у работника-совместителя:

– трудовая книжка хранится у работника, если он был принят на основное место работы после 10 июня 2021 года;

– трудовая книжка хранится у работодателя, если он был принят на основное место работы до 10 июня 2021 года.

Поэтому работник-совместитель при трудоустройстве будет предоставлять трудовую книжку (в случае её наличия) либо сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Какой документ должен предоставить работник вместо трудовой книжки?

Работник должен предоставить сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. В настоящее время такими сведениями является информация из Реестра застрахованных лиц в соответствии с п. 6 раздела V Положения о Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования, утверждённого постановлением Правления ПФУ от 18.06.2014 №10-1 (далее – Положение №10-1), которая формируется и предоставляется, в частности, по следующим формам:

– индивидуальные сведения о застрахованном лице (Форма ОК-5; приложение 4 к Положению №10-1);

– индивидуальные сведения о застрахованном лице (Форма ОК-7; приложение 5 к Положению №10-1);

– данные о трудовом и страховом стаже (приложение 9 к Положению №10-1).

А также сведения о трудовой деятельности из Реестра застрахованных лиц в форме справки «Выписка из электронной трудовой книжки».

