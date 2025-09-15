Нацкомісія з цінних паперів оновить вимоги щодо структури власності та ділової репутації

Документ, який наразі обговорюється, уніфікує вимоги до структури власності для двох груп юридичних осіб: тих, що погоджують істотну участь, і тих, що отримують ліцензію.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновить вимоги щодо структури власності та ділової репутації.

«Комісія пропонує до обговорення проєкт Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження істотної участі. Проєкт схвалений на засіданні Комісії, 12.09.2025 року», - заявили у НКЦПФР.

Ключові зміни, що можуть очікувати на ринок:

Прозорість власності

Встановлено обов’язок розкриття ключових учасників та кінцевого бенефіціарного власника в структурі власності юрособи. Також внесено зміни в частині переліку критеріїв, які враховуються при визначенні значного чи вирішального впливу на діяльність профучасника незалежно від формального володіння.

Контроль істотної участі

Передбачено, що власники прямої істотної участі у професійному учаснику повинні протягом 1 року отримати погодження такої участі з урахуванням особливостей, встановлених проєктом.

Оновлення вимог до ділової репутації

Змінено перелік осіб, ділова репутація яких перевіряється Комісією. Крім того, всі вимоги до ділової репутації приведені у відповідність до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Поступове впровадження

Вимоги до структури власності та ділової репутації осіб, які мають намір отримати ліцензію, будуть застосовуватися після внесення змін до відповідних ліцензійних умов.

«Запрошуємо учасників ринку до обговорення. Пропозиції та зауваження до проєкту приймаються до 10 жовтня 2025 року на адресу: [email protected]», - заявили у комісії.

