Нацкомиссия по ценным бумагам обновит требования к структуре собственности и деловой репутации

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновит требования к структуре собственности и деловой репутации.
«Комиссия предлагает к обсуждению проект Положения о структуре собственности юридических лиц, процедуре и условиях получения согласования существенного участия. Проект одобрен на заседании Комиссии 12.09.2025 года», — заявили в НКЦБФР.
Документ унифицирует требования к структуре собственности для двух групп юридических лиц: тех, кто согласовывает существенное участие, и тех, кто получает лицензию.
Ключевые изменения, которые могут ожидать рынок:
Прозрачность собственности
Установлена обязанность раскрытия ключевых участников и конечного бенефициарного владельца в структуре собственности юрлица. Также внесены изменения в части перечня критериев, учитываемых при определении значительного или решающего влияния на деятельность профучастника независимо от формального владения.
Контроль существенного участия
Предусмотрено, что владельцы прямого существенного участия в профессиональном участнике должны в течение 1 года получить согласование такого участия с учетом особенностей, установленных проектом.
Обновление требований к деловой репутации
Изменен перечень лиц, деловая репутация которых проверяется Комиссией. Кроме того, все требования к деловой репутации приведены в соответствие с Законом Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках».
Постепенное внедрение
Требования к структуре собственности и деловой репутации лиц, которые намерены получить лицензию, будут применяться после внесения изменений в соответствующие лицензионные условия.
«Приглашаем участников рынка к обсуждению. Предложения и замечания к проекту принимаются до 10 октября 2025 года на адрес: [email protected]», — заявили в комиссии.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.