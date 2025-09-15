Нацкомиссия по ценным бумагам обновит требования к структуре собственности и деловой репутации

Документ, который сейчас обсуждается, унифицирует требования к структуре собственности для двух групп юридических лиц: тех, кто согласовывает существенное участие, и тех, кто получает лицензию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновит требования к структуре собственности и деловой репутации.

«Комиссия предлагает к обсуждению проект Положения о структуре собственности юридических лиц, процедуре и условиях получения согласования существенного участия. Проект одобрен на заседании Комиссии 12.09.2025 года», — заявили в НКЦБФР.

Документ унифицирует требования к структуре собственности для двух групп юридических лиц: тех, кто согласовывает существенное участие, и тех, кто получает лицензию.

Ключевые изменения, которые могут ожидать рынок:

Прозрачность собственности

Установлена обязанность раскрытия ключевых участников и конечного бенефициарного владельца в структуре собственности юрлица. Также внесены изменения в части перечня критериев, учитываемых при определении значительного или решающего влияния на деятельность профучастника независимо от формального владения.

Контроль существенного участия

Предусмотрено, что владельцы прямого существенного участия в профессиональном участнике должны в течение 1 года получить согласование такого участия с учетом особенностей, установленных проектом.

Обновление требований к деловой репутации

Изменен перечень лиц, деловая репутация которых проверяется Комиссией. Кроме того, все требования к деловой репутации приведены в соответствие с Законом Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках».

Постепенное внедрение

Требования к структуре собственности и деловой репутации лиц, которые намерены получить лицензию, будут применяться после внесения изменений в соответствующие лицензионные условия.

«Приглашаем участников рынка к обсуждению. Предложения и замечания к проекту принимаются до 10 октября 2025 года на адрес: [email protected]», — заявили в комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.