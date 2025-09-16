Виторги через касові апарати у серпні зросли на 28%

У серпні бізнес сформував майже мільярд чеків – ДПС.

У серпні загальна сума виторгів, зареєстрованих через реєстратори розрахункових операцій (РРО) та програмні РРО (ПРРО), досягла 506,3 мільярда гривень, що на 112,1 мільярда гривень, або на 28,4%, більше порівняно з січнем цього року. Про це повідомила Державна податкова служба України.

Серпень продемонстрував продовження позитивної тенденції у сфері фіскалізації та контролю за розрахунковими операціями. Середньодобові показники виторгів зросли з 12,7 мільярда гривень у січні до 16,3 мільярда гривень у серпні, що вказує на стабільне збільшення обсягів прозорих фінансових операцій.

Кількість розрахункових документів також значно зросла: у серпні було створено 919,5 мільйона чеків, що на 137,1 мільйона, або на 17,5%, більше, ніж у січні (782,4 мільйона чеків). У середньому бізнес щодня формував близько 29,7 мільйона чеків, порівняно з 25,2 мільйона на початку року.

За даними ДПС, такі результати є свідченням ефективної співпраці між бізнесом і податковою службою. Ця взаємодія базується не лише на контролі, а й на принципах довіри, діалогу та превентивних заходів, які сприяють сталому розвитку системи розрахункових операцій в Україні.

