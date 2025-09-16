Выручка через кассовые аппараты в августе выросла на 28%

В августе бизнес сформировал почти миллиард чеков – ГНС.

В августе общая сумма выторгов, зарегистрированных через регистраторы расчетных операций (РРО) и программные РРО (ПРРО), достигла 506,3 миллиарда гривен, что на 112,1 миллиарда гривен, или на 28,4%, больше по сравнению с январем этого года. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Август продемонстрировал продолжение положительной тенденции в сфере фискализации и контроля за расчетными операциями. Среднесуточные показатели выторгов выросли с 12,7 миллиарда гривен в январе до 16,3 миллиарда гривен в августе, что указывает на стабильное увеличение объемов прозрачных финансовых операций.

Количество расчетных документов также значительно выросло: в августе было создано 919,5 миллиона чеков, что на 137,1 миллиона, или на 17,5%, больше, чем в январе (782,4 миллиона чеков). В среднем бизнес ежедневно формировал около 29,7 миллиона чеков, по сравнению с 25,2 миллиона в начале года.

По данным ГНС, такие результаты являются свидетельством эффективного сотрудничества между бизнесом и налоговой службой. Это взаимодействие основано не только на контроле, но и на принципах доверия, диалога и превентивных мер, которые способствуют устойчивому развитию системы расчетных операций в Украине.

