Війна в Україні триватиме ще щонайменше рік, – Сергій Марченко заявив про дефіцит у $16 млрд

За словами міністра фінансів, Україна потребує $16 млрд від міжнародних партнерів для продовження війни у 2026 році.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Війна в Україні триватиме щонайменше ще один рік, вимагаючи значних фінансових ресурсів для підготовки військових і населення. Міністр фінансів України Сергій Марченко під час 20-ї щорічної конференції YES «Як нам завершити війну» заявив, що дефіцит державного бюджету на 2026 рік становить $16 млрд, і ці кошти ще необхідно знайти.

«Війна триває. І ми ще не побачили останню стадію цієї війни. Ми маємо готувати наших військових, наш народ до ще одного року війни. Тому нам потрібні гроші», — підкреслив Марченко. Він зазначив, що фінансування, потрібне Україні наступного року, перевищить обсяги, отримані у 2025 році, які, своєю чергою, були більшими, ніж у попередні роки.

За словами міністра, наразі триває уточнення фінансових розрахунків, а ключовим завданням є досягнення домовленостей із міжнародними партнерами щодо залучення необхідної підтримки. «Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Цього року їх було більше (ніж минулого року). Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, тому нам потрібно готуватися. Мені необхідно покрити $16 млрд на наступний рік», — додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.