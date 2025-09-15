Практика судов
  В Украине

Война в Украине продлится еще как минимум год, – Сергей Марченко заявил о дефиците в $16 млрд

17:48, 15 сентября 2025
По словам министра финансов, Украина нуждается в $16 млрд от международных партнеров для продолжения войны в 2026 году.
Война в Украине продлится как минимум еще один год, требуя значительных финансовых ресурсов для подготовки военных и населения. Министр финансов Украины Сергей Марченко во время 20-й ежегодной конференции YES «Как нам завершить войну» заявил, что дефицит государственного бюджета на 2026 год составляет $16 млрд, и эти средства еще необходимо найти.

«Война продолжается. И мы еще не увидели последнюю стадию этой войны. Мы должны готовить наших военных, наш народ к еще одному году войны. Поэтому нам нужны деньги», — подчеркнул Марченко. Он отметил, что финансирование, необходимое Украине в следующем году, превысит объемы, полученные в 2025 году, которые, в свою очередь, были больше, чем в предыдущие годы.

По словам министра, в настоящее время продолжается уточнение финансовых расчетов, а ключевой задачей является достижение договоренностей с международными партнерами о привлечении необходимой поддержки. «Нам нужно больше денег, чем в этом году. В этом году их было больше (чем в прошлом году). Мы еще не видели финальной стадии этой войны, поэтому нам нужно готовиться. Мне необходимо покрыть $16 млрд на следующий год», — добавил он.

