Вдарив у живіт — на Хмельниччині госпіталізували жінку після сварки з чоловіком

Під час сварки чоловік жорстоко побив дружину.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині чоловік побив дружину, через що йому оголосили підозру у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Про це повідомили у прокуратурі.

Під час сварки чоловік вдарив дружину в живіт, від удару вона впала на землю, після чого він завдав ще одного удару, цього разу ногою.

В результаті вчиненого жінка отримала тілесні ушкодження, які мають ознаки тяжких, небезпечних в момент заподіяння.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.