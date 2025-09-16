Ударил в живот — в Хмельницкой области госпитализировали женщину после ссоры с мужем

Во время ссоры мужчина жестоко избил жену.

В Хмельницкой области мужчина избил жену, из-за чего ему объявили подозрение в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения. Об этом сообщили в прокуратуре.

Во время ссоры мужчина ударил жену в живот, от удара она упала на землю, после чего он нанес еще один удар, на этот раз ногой.

В результате совершенного женщина получила телесные повреждения, имеющие признаки тяжелых, опасных в момент причинения.

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения.

