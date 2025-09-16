Практика судів
В Умані запровадили нову систему сплати туристичного збору для паломників

19:22, 16 вересня 2025
Умань модернізує сплату туристичного збору: QR-коди та онлайн-платежі для гостей.
В Умані запровадили нову систему сплати туристичного збору для паломників
В Умані на Вінниччині з запрацювала нова система сплати туристичного збору для паломників, які прибувають до міста, зокрема на святкування Рош га-Шана. Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ). Система передбачає оплату через банківські установи за посиланням на офіційному сайті Уманської міської ради, що забезпечить прозорість і зручність збору коштів.

Новий механізм розроблено у співпраці ДАРТ із Уманською міською радою, Благодійним фондом історико-культурного центру міста Умані, Sense Bank та науковцями SID City Scientific Park при Національному університеті «Львівська політехніка». За словами організаторів, проєкт спрямований на вирішення багаторічної проблеми зі сплатою туристичного збору, що ускладнювала контроль і призводила до втрат для місцевого бюджету.

Щороку до Умані на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана приїжджають близько 40 тисяч хасидів-паломників із різних країн, значна частина з яких зупиняється в приватних будинках або квартирах. «Нова система забезпечить прозоре надходження коштів до бюджету, усуваючи попередні труднощі з обліком і контролем», — зазначили в ДАРТ.

Згідно з новим порядком, паломники можуть заздалегідь сплатити туристичний збір через банківський ресурс, доступний за посиланням на сайті Уманської міськради. Кошти надходять на рахунок КП «Комунальник», яке визначено податковим агентом. Після оплати паломник отримує квитанцію з QR-кодом, що дозволяє працівникам КП «Комунальна варта» швидко перевірити факт сплати. Для додаткової зручності передбачена можливість оплати на місці через термінали самообслуговування.

Відповідно до рішення Уманської міської ради, розмір туристичного збору для іноземних туристів і паломників становить 5% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 400 грн за добу з однієї особи. Ця ставка застосовується до проживання в готелях, житлових будинках, прибудовах, садибах, квартирах, котеджах, кімнатах чи інших об’єктах тимчасового розміщення.

