В Умани ввели новую систему уплаты туристического сбора для паломников

Умань модернизирует уплату туристического сбора: QR-коды и онлайн-платежи для гостей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Умани Винницкой области заработала новая система уплаты туристического сбора для паломников, прибывающих в город, в частности на празднование Рош га-Шана. Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма Украины (ДАРТ). Система предусматривает оплату через банковские учреждения по ссылке на официальном сайте Уманского городского совета, что обеспечит прозрачность и удобство сбора средств.

Новый механизм разработан в сотрудничестве ДАРТ с Уманским городским советом, Благотворительным фондом историко-культурного центра города Умани, Sense Bank и учеными SID City Scientific Park при Национальном университете «Львовская политехника». По словам организаторов, проект направлен на решение многолетней проблемы с уплатой туристического сбора, которая затрудняла контроль и приводила к потерям для местного бюджета.

Ежегодно в Умань на празднование еврейского Нового года Рош га-Шана приезжают около 40 тысяч хасидов-паломников из разных стран, значительная часть из которых останавливается в частных домах или квартирах. «Новая система обеспечит прозрачное поступление средств в бюджет, устраняя прежние трудности с учетом и контролем», — отметили в ДАРТ.

Согласно новому порядку, паломники могут заранее оплатить туристический сбор через банковский ресурс, доступный по ссылке на сайте Уманского горсовета. Средства поступают на счет КП «Коммунальник», которое определено налоговым агентом. После оплаты паломник получает квитанцию с QR-кодом, что позволяет работникам КП «Коммунальная стража» быстро проверить факт оплаты. Для дополнительного удобства предусмотрена возможность оплаты на месте через терминалы самообслуживания.

Согласно решению Уманского городского совета, размер туристического сбора для иностранных туристов и паломников составляет 5% от минимальной заработной платы, которая в настоящее время равна 400 грн в сутки с одного человека. Эта ставка применяется к проживанию в гостиницах, жилых домах, пристройках, усадьбах, квартирах, коттеджах, комнатах или других объектах временного размещения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.