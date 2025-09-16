Практика судов
  1. В Украине

В Умани ввели новую систему уплаты туристического сбора для паломников

19:22, 16 сентября 2025
Умань модернизирует уплату туристического сбора: QR-коды и онлайн-платежи для гостей.
В Умани ввели новую систему уплаты туристического сбора для паломников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Умани Винницкой области заработала новая система уплаты туристического сбора для паломников, прибывающих в город, в частности на празднование Рош га-Шана. Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма Украины (ДАРТ). Система предусматривает оплату через банковские учреждения по ссылке на официальном сайте Уманского городского совета, что обеспечит прозрачность и удобство сбора средств.

Новый механизм разработан в сотрудничестве ДАРТ с Уманским городским советом, Благотворительным фондом историко-культурного центра города Умани, Sense Bank и учеными SID City Scientific Park при Национальном университете «Львовская политехника». По словам организаторов, проект направлен на решение многолетней проблемы с уплатой туристического сбора, которая затрудняла контроль и приводила к потерям для местного бюджета.

Ежегодно в Умань на празднование еврейского Нового года Рош га-Шана приезжают около 40 тысяч хасидов-паломников из разных стран, значительная часть из которых останавливается в частных домах или квартирах. «Новая система обеспечит прозрачное поступление средств в бюджет, устраняя прежние трудности с учетом и контролем», — отметили в ДАРТ.

Согласно новому порядку, паломники могут заранее оплатить туристический сбор через банковский ресурс, доступный по ссылке на сайте Уманского горсовета. Средства поступают на счет КП «Коммунальник», которое определено налоговым агентом. После оплаты паломник получает квитанцию с QR-кодом, что позволяет работникам КП «Коммунальная стража» быстро проверить факт оплаты. Для дополнительного удобства предусмотрена возможность оплаты на месте через терминалы самообслуживания.

Согласно решению Уманского городского совета, размер туристического сбора для иностранных туристов и паломников составляет 5% от минимальной заработной платы, которая в настоящее время равна 400 грн в сутки с одного человека. Эта ставка применяется к проживанию в гостиницах, жилых домах, пристройках, усадьбах, квартирах, коттеджах, комнатах или других объектах временного размещения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Умань туризм

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

ГСА продолжает проверки военного учета сотрудников в судах — на очереди суды Ровенской области

В ГСА сообщили, что проверки уже проведены в судах Киева и Киевской области.

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский назвал «выдуманной историей» оценку Нацбанка о критическом финансовом состоянии «Укрпочты»

Игорь Смелянский: «Предположим, что Укрпочта действительно нуждалась бы в капитализации в 826 миллионов грн, или меньше 20 миллионов долларов. Финансовая система Украины настолько слаба, что 20 миллионов долларов могут ее разрушить? Думаю, дальше объяснений не нужно, почему это просто выдуманная история, чтобы не дать Укрпочте банк».

Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает приостановить действие ряда норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

Предлагается приостановить на 2026 год действие нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной общины, при условии предварительного внесения органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Совет ЕС принял рекомендации о постепенном выводе украинцев из статуса временной защиты и возвращении их в Украину

«Нужно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой и помочь в восстановлении своей страны» – отметили в Совете ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції